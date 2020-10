Falta de humanidad en las empresas

POR RAMONA BOURDIERD

Hoy en día hemos podido observar las faltas de humanismo que tienen las empresas en nuestro bello país República Dominicana.

Con la llegada inesperada del Coronavirus (Covid-19) las empresas se han visto en la obligación de tomar medidas extremas, tales como cerrar puertas, algunas de reducir el personal; cambiar horarios de funcionamiento, etc. Pero se han detenido en pensar en su personal, si les convienen esos cambios, de la misma manera; el cambio de sueldo, donde todo ha aumentado de precio de forma muy significativa.

Las compañías hoy en día no optan por horario flexible, donde sus obreros tengan un espacio libre para estudiar; además, no le interesa si estudia o no, al contrario, cuando un obrero necesita 30 minutos, aunque lo reponga en algún espacio en la semana, a sus jefes e instituciones no les interesa que un subalterno se prepare; que el país tenga un profesional más, no es de interés para el empresario.

Todo empleado tiene por ley un derecho de cambio de horario, aunque muy pocas instituciones lo acepten; muchas prefieren cancelar antes de dar un cambio de lista.

Los contratos de trabajo suelen ser de 40 horas a la semana, lo que influye al empleado a ser de ella una rutina en su día a día. Pero dichas empresas tienen un entorno favorable, donde su personal esté a gusto cómodo. Que el empleado no tiene exceso laboral.

Tal como decía Juan Pablo Chaustre, gerente colombiano, “los espacios extra-laborales permiten conocer, mantener, mejorar y preservar el clima laboral, esto influye en el desempeño y consolidan estructuras organizacionales”. Ó sea, dar un buen trato así mismo un espacio laboral que tenga paz donde su empleado esté a gusto. Donde reconozcan su esfuerzo, regalándoles una buena cena, un viaje, un bono…

Más fácil es cargar a sus facilitadores de un Síndrome Burnout. Muchos desconocen de este síndrome, pero no he más que cuando el empleado se enferma de tanto trabajo.

Una empresa que tenga excelente trato con sus empleados, que reconozca su esfuerzo, de la misma manera, lo capacite, lo ayude días tras día a escalar; es una institución que siempre va escalando y muchas personas añoran entrar a la misma.

Georgue Elton Mayo, australiano, psicólogo industrial sociólogo, demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores.

Por ende, no hay ni habrá buena labor y desempeño si los superiores no valoran, no escuchan sus subalternos.