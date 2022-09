Falseando la verdad

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

En las elecciones presidenciales del pasado 05 de julio de 2020, estaban habilitados para votar unos 7,529,932 electores, de los cuales solo 4,163,275 lo hicieron (54.29%), provocando una importante abstención electoral de un 45.71% (46 de cada 100).

Hoy estamos viendo una especie de marketing de juramentaciones, en el que los tres partidos mayoritarios (PRM, PLD y LFP), organizan actos en todo la geografía, en donde presentan casi semanalmente la juramentaciones de decenas de nuevos militantes, dejando en una estela de dudas, la procedencia de tanta gente.

Para finales del año 2021, el PRM entregó su padrón electoral a la Junta Central Electoral, en el que afirmó que cuenta con alrededor de un millón novecientos mil militantes ( 1,873,422), El PLD también hizo lo propio, y asegura contar con alrededor de un millón ochocientos mil militantes (1,760,555). Y ahora se destapa LFP diciendo que, al momento de escribir estas líneas, cuenta con un millón doscientos mil militantes.

Si sumamos los tres padrones (PRM, PLD y LFP), estamos hablando de cuatro millones novecientos mil militantes (4,900,000), concentrados sólo en esos tres partidos mayoritarios. Es decir, según esos tres padrones, en la actualidad esos tres partidos cuentan en sus registros de militantes con más personas que las que en realidad votaron en las elecciones pasadas.

Algunos vaticinios indican que la abstención electoral podría superar el 45.71% del 2020, y treparse al alrededor del 50% en el 2024 (eso está por verse). Si eso llegara a suceder (que aumente el abstencionismo), cómo se explicaría que haya votado menos gente que las que supuestamente está inscrita en los padrones de esos partidos?

¿Qué razón o motivos tendría la gente de estar inscrita en un padrón electoral si no tiene intención de votar? Y lo que sería peor, los que no estamos inscritos en ningún padrón, si decidimos ir a votar otra vez en el 2024, podríamos superar los 600 mil votos, lo que dejaría en unos 3,900,000 los votos de los que sí están inscritos, arrojando una diferencia de más de un millón de votos entre los que aparecen en los padrones ahora, y los que en realidad podrían ir a votar en mayo del 2024. Algo no cuadra.

No está en discusión que en cada elecciones asisten a votar entre un 12 y un 15% de electores independientes, es decir, de gente que no tiene militancia partidaria y, por lo tanto, no aparece en ninguno de esos tres padrones electorales, por lo que, todo luce indicar que esas cifras que presentan los padrones de esos tres partidos, podrían no responder a la realidad, y más bien tratarse de un ejercicio de falsear la verdad.

Si el ritmo de las juramentaciones de esos tres partidos continúa como hasta ahora lo ha hecho, no es dudable que, mucho antes de finales del 2023, esos tres padrones electorales superen el total de inscritos para votar en la Junta Central Electoral.

Las preguntas que muchos nos hacemos son: En serio esta gente cree (PRM, PLD y LFP), que aún se puede falsear la verdad tan fácilmente? Por qué la Junta Central Electoral no cruza los padrones de todos los partidos para determinar quién está mintiendo y quién no?

Saque usted sus propias conclusiones!

jpm-am

