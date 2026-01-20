Fallece Manuel Rivas, exdirector de la OMSA y dirigente del PLD
SANTO DOMINGO.- Falleció este lunes Manuel Rivas, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
La información fue confirmada por el PLD mediante documento de prensa en el que indica que el fallecimiento se produjo cuando Rivas regresó a su casa tras un chequeo médico por cáncer.
Resaltó los aportes de Rivas en la consolidación del partido en barrios y comunidades del municipio Saanto Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo.
«Familiares y la dirigencia del PLD en el municipio Santo Domingo Oeste hacen las diligencias de lugar para su velatorio y sepelio», indicó el partido opositor.
IMPUTADO POR ASESINAO DE YUNIOL RAMÍREZ
El dirigente político fue imputado, junto a otros excolaboradores, del asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez Ferreras, en octubre de 2017, mientras dirigía la OMSA.
Posteriormente se determinó que éstos no estaban vinculados al asesinato, pero incurrieron en asociación de malhechores para cometer actos de corrupción y estafa en la OMSA, revelados tras la muerte de Ramírez Ferreras, quien investigaba supuestas irregularidades en esa dependencia estatal.
El crimen, según determinó la Justicia, lo cometió Argenis Contreras, quien era encargado de Compras y Contrataciones en la OMSA.EFE
Se fué sin pagar. El infierno no será suficiente.
Ya le pago al pueblo falta al supremo
Esta gente cree que van a ser eternos, viven haciendo diabluras y al final acaban en una tumba fria. Es penoso cuando usted es un «politico» morirse con el repudio del pueblo.
Un político menos…
Al final, la pena es no ver a todos estos funcionarios publicos y prepotentes morir en su casa burlandose de la justicia y sin pagar por sus robos, corrupcion y delincuencia, peor, quedandose con el dinero del pueblo. Este tipo debe ser juzgado aunque muerto y sus bienes mal habido confiscados a favor de las personas perjudicadas por sus malas acciones. Todos los de las 4 corporaciones politicas malvadas debieran ser despreciadas por todos!
Entren to **** los haitianos
Este señor mando a matar a junior
Este es el destino que se les olvida a muchos polìticos , empresarios y funcionarios . Tanta avaricia , codicia y actos demoniacos ….para que ?? De que te sirve ? Estos turpenes se creen dioses eternos y hacen y deshacen sin medir consecuencias .
Y noticia es lo que el público quiere saber: qué, quién, còmo, cúando, por qué, dónde, edad. causa médica de la muerte. Y si.todavia.se duda de cómo es la redaction de un obituario, recomiendo oir el metengue «SE MURIÓ MARTÍN», ¿dónde?
Cáncer
Estos politicos cuando están en el poder piensan, que nunca van a morir, roban y hacen maldades. Que pena que después de muertos no haya recuerdo agradables, este señor Rivas después de muerto es una vergüenza para la FAMILIA. ESTO DE SER UN EJEMPLO PARA LOS POLITICOS DOMINICANOS
Tanta avaricia, y al final, nada se lleva…SOLO EL KARMA
El infierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrno es poco para este delincuente facineroso y criminal, debieron quemarlo vivo con NAPALM. Otro de los delincuentes del PLD -ahora el PU-PU- de La-dro-nel F. Ru-i-na, que se ve sin pagar por sus hechos abominables.
Un obituario es la noticia de la muerte.de una persona: z
Corrupto y Criminal
Este ladronazo e HDP, asesino, tiene que estar en estor momento junto al DI-A-BLO alla en el infierrrrrrno, porque era un E-N-E-R-G-U-M-E-N-O al cuadrado.
Que Dios lo mande derecho al infierno por acesino
Yo esoero que se aiga llevado parte en su caja de to lo que se Rovo en la OMZA MAS LA MUERTE DE JUNIOR TANTO QUE LE ROVAN AL PUEBLO ESTO VANDIDO Y AL FINAL SE VAN SIN NADA
DEBIO MORIRSE ANTES.
Derechito al infierno
Otro delincuente que nuere en su cama
Ese va a quemarse en las calderas del infierno.
Ahora es cuando paga. Que el
Diablo le de candela. De día y de noche a ese maldito. Mil veces Maldito. Y que se lleve pronto a su cómplice Olga Llaverias.
No sea malo jajajajaj
Bueno, realmente estuvo involucrado en la Muerte del Catedratico Yunior, Aegenis tiene que estar triste que murió su jefe. Que en Päz descanses.
Y ABINADER Y FARIDE PA CUANDO C…
Para despues que tranquemos a leonel y a danilo junto contigo .
un ladron meno si hay infierno despoue de la vida ya tendra su hospedaje seguro
Un pobre estudiante de postrer Río provincia independencia ,de una familia trabajadora después de que se hizo peledeista y profesional pensó que podía hacer de todo porque como era del pld la justicia no lo tocaría,pero la vida le jugo otra cosa y ahí estas. .La culpa esta en la cúpula de su partido que lo formo asi.. Vamos a perdonarlo. Y como el morirán muchos.???Y LA fama,la profesion,el dinero la familia. ?? Pero y su partido ????
en hora buena
una sangrijuela meno
…»Ese No Fue el que Se Lanbio al Catedrático Junior Ramírez» (????) !!!!…
Of course!
Todos los comentarios han sido para ALEGRARSE por la muerte de este hombre, Wao,
La gente se alegra cuando un malo maldito se lo lleva satanas. Ese es uno de ellos.
¡A beber para celebrar!
Se lo llevó Junior, todo se paga aquí en la tierra. Bien muerto esta ese cobalde.
PAZ A SU ALMA!!!!! MURIO UNO DE LOS 40 LADRONES DEL PLDGATO.
AHHHH,YA ME ACUERDO,ESE FUE EL QUE MANDO A DARLE DE BAJA AL ABOGADO.
No pagó en vida lo que hizo…
Te llego tu hora,el infierno te espera, como tenía tanto dinero y pensaba llevártelo, te voy a dar un cheque y voy a pasar por el efectivo
SAUL LA CAJA SAUL …….ESTA LLEGANDO TU HORA!!!! Y POR MAS QUE LE PNGAN HASTA LOS HUESOS SE QUEDAN….SAUL!!!
Lastima que no murio en la cárcel ese asesino. Que pudra en el infierno
Asesino
Tu no eres Dios
Mi tú tampoco infanatehijo del pájaro malo.
acesino mandate a matar a yunior ramire bien muerto **** al infierno tienes que irte..
Tú no eres Dios
Pronto te juntarás con el