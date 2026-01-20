Fallece Manuel Rivas, exdirector de la OMSA y dirigente del PLD

Manuel Rivas luchaba contra el cáncer.

SANTO DOMINGO.- Falleció este lunes Manuel Rivas, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

La información fue confirmada por el PLD mediante documento de prensa en el que indica que el fallecimiento se produjo cuando Rivas regresó a su casa tras un chequeo médico por cáncer.

La organización opositora manifestó pesar por el fallecimiento del dirigente , que tenía un amplio historial de participación en la actividad política militando en este partido.

Resaltó los aportes de Rivas en la consolidación del partido en barrios y comunidades del municipio Saanto Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo.

«Familiares y la dirigencia del PLD en el municipio Santo Domingo Oeste hacen las diligencias de lugar para su velatorio y sepelio», indicó el partido opositor.

IMPUTADO POR ASESINAO DE YUNIOL RAMÍREZ

El dirigente político fue imputado, junto a otros excolaboradores, del asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez Ferreras, en octubre de 2017, mientras dirigía la OMSA.

Posteriormente se determinó que éstos no estaban vinculados al asesinato, pero incurrieron en asociación de malhechores para cometer actos de corrupción y estafa en la OMSA, revelados tras la muerte de Ramírez Ferreras, quien investigaba supuestas irregularidades en esa dependencia estatal.

El crimen, según determinó la Justicia, lo cometió Argenis Contreras, quien era encargado de Compras y Contrataciones en la OMSA.EFE

mf

an/am