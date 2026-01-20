Fallece Manuel Rivas, exdirector de la OMSA y dirigente del PLD

imagen
Manuel Rivas luchaba contra el cáncer.

SANTO DOMINGO.- Falleció este lunes Manuel Rivas, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

La información fue confirmada por el PLD mediante documento de prensa en el que indica que el fallecimiento se produjo cuando Rivas regresó a su casa tras un chequeo médico por cáncer.

Resaltó los aportes de Rivas en la consolidación del partido en barrios y comunidades del municipio Saanto Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo.

«Familiares y la dirigencia  del PLD en el municipio Santo Domingo Oeste hacen las diligencias de lugar para su  velatorio y sepelio», indicó el partido opositor.

IMPUTADO POR ASESINAO DE YUNIOL RAMÍREZ

El dirigente político fue imputado, junto a otros excolaboradores, del asesinato del abogado y catedrático Yuniol Ramírez Ferreras, en octubre de 2017, mientras dirigía la OMSA.

Posteriormente se determinó que éstos no estaban vinculados al asesinato, pero incurrieron en asociación de malhechores para cometer actos de corrupción y estafa en la OMSA, revelados tras la muerte de Ramírez Ferreras, quien investigaba supuestas irregularidades en esa dependencia estatal.

El crimen, según determinó la Justicia, lo cometió Argenis Contreras, quien era encargado de Compras y Contrataciones en la OMSA.EFE

mf

an/am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
48 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Vreni Kipl
Vreni Kipl
3 minutos hace

Start now generating extra home based cash by doing very easy and simple job from home. Last month i have earned $19753 from this job in my part time. This job is just awesome and its earning are greater than 9 to 5 office job. Join this right now by follow instructions here….,.,.

Here is I started_______ E­a­r­n­A­p­p­1­.­C­o­m

0
0
Responder
Luis
Luis
13 minutos hace

Se fué sin pagar. El infierno no será suficiente.

0
0
Responder
Molly Mill
Molly Mill
47 minutos hace

I get paid over (90$ to 500$ / hour ) working from home with 2 kids at home. I never thought I would be able to do it but my best friend earns over $22000 a month doing this and she convinced me to try. it was all true and has totally changed my life… This is what I do, check it out by Visiting Following web….
.
Here is I started____________ 𝐖𝐰𝐰.𝐂𝐚𝐬𝐡𝟓𝟒.𝐂𝐨𝐦

0
0
Responder
PoBeto mil
PoBeto mil
52 minutos hace

Ya le pago al pueblo falta al supremo

0
0
Responder
Jose nunez
Jose nunez
1 hora hace

Esta gente cree que van a ser eternos, viven haciendo diabluras y al final acaban en una tumba fria. Es penoso cuando usted es un «politico» morirse con el repudio del pueblo.

1
0
Responder
Federico C
Federico C
1 hora hace

Un político menos…

0
0
Responder
Esther Ari
Esther Ari
2 horas hace

Al final, la pena es no ver a todos estos funcionarios publicos y prepotentes morir en su casa burlandose de la justicia y sin pagar por sus robos, corrupcion y delincuencia, peor, quedandose con el dinero del pueblo. Este tipo debe ser juzgado aunque muerto y sus bienes mal habido confiscados a favor de las personas perjudicadas por sus malas acciones. Todos los de las 4 corporaciones politicas malvadas debieran ser despreciadas por todos!

0
0
Responder
Manuel
Manuel
2 horas hace

Entren to **** los haitianos

0
0
Responder
Manuel
Manuel
2 horas hace

Este señor mando a matar a junior

0
0
Responder
Asì es
Asì es
3 horas hace

Este es el destino que se les olvida a muchos polìticos , empresarios y funcionarios . Tanta avaricia , codicia y actos demoniacos ….para que ?? De que te sirve ? Estos turpenes se creen dioses eternos y hacen y deshacen sin medir consecuencias .

1
0
Responder
Raúl Muñoz
Raúl Muñoz
3 horas hace

Y noticia es lo que el público quiere saber: qué, quién, còmo, cúando, por qué, dónde, edad. causa médica de la muerte. Y si.todavia.se duda de cómo es la redaction de un obituario, recomiendo oir el metengue «SE MURIÓ MARTÍN», ¿dónde?

4
0
Responder
El Negro P
El Negro P
3 horas hace
Responder a  Raúl Muñoz

Cáncer

0
0
Responder
jpjack
jpjack
3 horas hace

Estos politicos cuando están en el poder piensan, que nunca van a morir, roban y hacen maldades. Que pena que después de muertos no haya recuerdo agradables, este señor Rivas después de muerto es una vergüenza para la FAMILIA. ESTO DE SER UN EJEMPLO PARA LOS POLITICOS DOMINICANOS

3
0
Responder
Heriberto
Heriberto
3 horas hace

Tanta avaricia, y al final, nada se lleva…SOLO EL KARMA

3
0
Responder
Carmen D
Carmen D
3 horas hace

El infierrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrno es poco para este delincuente facineroso y criminal, debieron quemarlo vivo con NAPALM. Otro de los delincuentes del PLD -ahora el PU-PU- de La-dro-nel F. Ru-i-na, que se ve sin pagar por sus hechos abominables.

3
0
Responder
Raúl Muñoz
Raúl Muñoz
3 horas hace

Un obituario es la noticia de la muerte.de una persona: z

0
0
Responder
Tiago
Tiago
4 horas hace

Corrupto y Criminal

3
0
Responder
Carmen D
Carmen D
4 horas hace

Este ladronazo e HDP, asesino, tiene que estar en estor momento junto al DI-A-BLO alla en el infierrrrrrno, porque era un E-N-E-R-G-U-M-E-N-O al cuadrado.

2
0
Responder
Amigo de L
Amigo de L
5 horas hace

Que Dios lo mande derecho al infierno por acesino

5
0
Responder
Anthonyfri
Anthonyfri
6 horas hace

Yo esoero que se aiga llevado parte en su caja de to lo que se Rovo en la OMZA MAS LA MUERTE DE JUNIOR TANTO QUE LE ROVAN AL PUEBLO ESTO VANDIDO Y AL FINAL SE VAN SIN NADA

4
0
Responder
francisco
francisco
6 horas hace

DEBIO MORIRSE ANTES.

4
0
Responder
Lalo
Lalo
7 horas hace

Derechito al infierno

4
0
Responder
luis
luis
9 horas hace

Otro delincuente que nuere en su cama

7
0
Responder
Ant Jueves
Ant Jueves
7 horas hace
Responder a  luis

Ese va a quemarse en las calderas del infierno.
Ahora es cuando paga. Que el
Diablo le de candela. De día y de noche a ese maldito. Mil veces Maldito. Y que se lleve pronto a su cómplice Olga Llaverias.

2
0
Responder
Anthonyfri
Anthonyfri
6 horas hace
Responder a  Ant Jueves

No sea malo jajajajaj

0
0
Responder
La Bruja
La Bruja
10 horas hace

Bueno, realmente estuvo involucrado en la Muerte del Catedratico Yunior, Aegenis tiene que estar triste que murió su jefe. Que en Päz descanses.

1
0
Responder
NAVEGANTE
NAVEGANTE
11 horas hace

Y ABINADER Y FARIDE PA CUANDO C…

2
-4
Responder
La la
La la
8 horas hace
Responder a  NAVEGANTE

Para despues que tranquemos a leonel y a danilo junto contigo .

4
-3
Responder
CESA
CESA
11 horas hace

un ladron meno si hay infierno despoue de la vida ya tendra su hospedaje seguro

3
0
Responder
Antonio me
Antonio me
12 horas hace

Un pobre estudiante de postrer Río provincia independencia ,de una familia trabajadora después de que se hizo peledeista y profesional pensó que podía hacer de todo porque como era del pld la justicia no lo tocaría,pero la vida le jugo otra cosa y ahí estas. .La culpa esta en la cúpula de su partido que lo formo asi.. Vamos a perdonarlo. Y como el morirán muchos.???Y LA fama,la profesion,el dinero la familia. ?? Pero y su partido ????

1
0
Responder
eliezer
eliezer
12 horas hace

en hora buena
una sangrijuela meno

4
0
Responder
RojoTodoUS
RojoTodoUS
13 horas hace

…»Ese No Fue el que Se Lanbio al Catedrático Junior Ramírez» (????) !!!!…

5
0
Responder
Federico C
Federico C
1 hora hace
Responder a  RojoTodoUS

Of course!

0
0
Responder
Martin
Martin
13 horas hace

Todos los comentarios han sido para ALEGRARSE por la muerte de este hombre, Wao,

2
0
Responder
Ant Jueves
Ant Jueves
7 horas hace
Responder a  Martin

La gente se alegra cuando un malo maldito se lo lleva satanas. Ese es uno de ellos.

2
0
Responder
Federico C
Federico C
1 hora hace
Responder a  Martin

¡A beber para celebrar!

0
0
Responder
Julio C. H
Julio C. H
14 horas hace

Se lo llevó Junior, todo se paga aquí en la tierra. Bien muerto esta ese cobalde.

7
0
Responder
La ley
La ley
14 horas hace

PAZ A SU ALMA!!!!! MURIO UNO DE LOS 40 LADRONES DEL PLDGATO.

4
-1
Responder
felix
felix
14 horas hace

AHHHH,YA ME ACUERDO,ESE FUE EL QUE MANDO A DARLE DE BAJA AL ABOGADO.

7
0
Responder
KerryPiote
KerryPiote
15 horas hace

No pagó en vida lo que hizo…

3
0
Responder
El profe
El profe
15 horas hace

Te llego tu hora,el infierno te espera, como tenía tanto dinero y pensaba llevártelo, te voy a dar un cheque y voy a pasar por el efectivo

5
0
Responder
CEMENTERIO
CEMENTERIO
15 horas hace

SAUL LA CAJA SAUL …….ESTA LLEGANDO TU HORA!!!! Y POR MAS QUE LE PNGAN HASTA LOS HUESOS SE QUEDAN….SAUL!!!

1
0
Responder
Jose
Jose
15 horas hace

Lastima que no murio en la cárcel ese asesino. Que pudra en el infierno
Asesino

9
-1
Responder
Alejandro
Alejandro
15 horas hace
Responder a  Jose

Tu no eres Dios

0
-6
Responder
Ant Jueves
Ant Jueves
7 horas hace
Responder a  Alejandro

Mi tú tampoco infanatehijo del pájaro malo.

2
0
Responder
el peje
el peje
15 horas hace

acesino mandate a matar a yunior ramire bien muerto **** al infierno tienes que irte..

6
-1
Responder
Alejandro
Alejandro
15 horas hace
Responder a  el peje

Tú no eres Dios

0
-7
Responder
Ant Jueves
Ant Jueves
7 horas hace
Responder a  Alejandro

Pronto te juntarás con el

2
0
Responder