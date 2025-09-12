Fallece en SC Jesús Martínez, director orquesta Santa Cecilia

San Cristóbal, República Dominicana.- Falleció este jueves en esta ciudad el maestro musical Jesús Abreu Martínez, director de la orquesta Santa Cecilia.

Sus restos mortales han sido velados en la funeraria La Esperanza, de esta ciudad , a donde ha acudido numerosas personas.

De este lugar serán trasladados a Santo Domingo para recibir cristiana sepultura en el cementerio Cristo Redentor.

sp-am