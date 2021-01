Fallece el exmanager de los Dodgers Tommy Lasorda a los 93 años

Tom La Sorda

LOS ANGELES.- El ex entrenador de Los Angeles Dodgers, Tommy Lasorda, ha muerto a los 93 años, anunció el equipo.

Sufrió un paro cardiopulmonar repentino en su casa el jueves por la noche y fue llevado al hospital donde fue declarado muerto menos de una hora después.

Lasorda dirigió a los Dodgers de 1976 a 1996, ganando dos títulos de Serie Mundial, cuatro banderines de la Liga Nacional y ocho coronas de división. Fue nombrado Mánager del Año de la Liga Nacional dos veces y ganó 1,599 juegos en su carrera.

Lasorda nació el 22 de septiembre de 1927 y creció en la ciudad obrera de Norristown, Pensilvania, ubicada a las afueras de Filadelfia. En 1945, a la edad de 18 años, el lanzador zurdo tuvo su gran oportunidad al firmar con la organización local de los Filis.

«No tenía mucha habilidad, pero les garantizo una cosa, cuando me paré en esa colina de emociones, no creía que hubiera ningún hombre vivo que pudiera batearme», dijo Lasorda. en 1997. «Y si me golpearon, lo que hicieron, pensaba que era un accidente». La carrera de béisbol de Lasorda se interrumpió en 1946 y 1947 debido al servicio militar con el Ejército de los Estados Unidos. Lasorda regresó en 1948 y no perdió el ritmo; el 31 de mayo de ese año, ponchó a 25 bateadores en la victoria de Schenectady en 15 entradas sobre Amsterdam y conectó un sencillo en la carrera decisiva. Después de esa temporada, Lasorda fue seleccionado por los Dodgers de Brooklyn en el draft de ligas menores, comenzando una relación de mucho tiempo con la franquicia.

Lasorda llegó a las mayores con los Dodgers en 1954 y 1955. También lanzó para los Kansas City Athletics en 1956, pero nunca volvió a jugar en las Grandes Ligas después de esa temporada. Se retiró del pitcheo en 1960.

Con su carrera como jugador terminada, Lasorda permaneció con los Dodgers. Fue cazatalentos del equipo hasta que se convirtió en entrenador de ligas menores de 1965 a 1972. Setenta y cinco jugadores que dirigió Lasorda en las menores pasaron a jugar en las grandes ligas.

En 1973, Lasorda fue el entrenador de tercera base de los Dodgers bajo el mando del Salón de la Fama Walter Alston. Cuando Alston se retiró en 1976, Lasorda fue nombrado su reemplazo.

Lasorda encontró rápidamente el éxito en Los Ángeles. En 1977 y 1978, llevó a los Dodgers al título de la Liga Nacional, pero perdió ante los Yankees en la Serie Mundial en ambas temporadas. En 1981, Lasorda finalmente obtuvo su primer título de Serie Mundial cuando los Dodgers derrotaron a los Yankees en 6 juegos. Los Dodgers también ganaron la Serie Mundial en 1988 con Lasorda.

Después de 20 temporadas, Lasorda se retiró como manager de los Dodgers en 1996 debido a problemas de salud. Fue incluido en el Salón de la Fama en 1997 por el comité de veteranos, pero Lasorda permaneció activo en el deporte. Desempeñó varios roles con los Dodgers y fue mánager del equipo estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney en 2000 sobre la favorecida Cuba. Lasorda también fue embajador oficial del Clásico Mundial de Béisbol en 2006 y 2009.

Lasorda también era un pariente lejano del receptor del Salón de la Fama Mike Piazza, y fue el padrino del hermano de Piazza, Tommy. Lasorda fue fundamental para influir en los Dodgers para que seleccionaran a Piazza en la ronda 62 del draft de 1988. Piazza se convirtió en 12 veces Todos Estrellas con un promedio de bateo de .308 en su carrera, uno de los nueve Novatos del Año de la Liga Nacional que jugaron para los Dodgers bajo Lasorda. Piazza terminó con 427 jonrones, incluido un récord de 396 como receptor.

En 2009, el retrato de Lasorda fue colgado en la Galería Nacional de Retratos del Instituto Smithsonian. El No. 2 de Lasorda fue retirado por los Dodgers en 1997 y la calle principal que conduce a la entrada del complejo de los Dodgers en Vero Beach, Florida, pasó a llamarse Tommy Lasorda Lane ese año.

«Dentro de 50 años, todavía conoceremos a Tommy Lasorda como un gran embajador del béisbol», dijo el ex lanzador de los Dodgers Orel Hershiser, quien pasó 14 de sus 18 temporadas jugando bajo Lasorda. «Y creo que eso será lo primero en su currículum».

