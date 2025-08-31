Fallece capitana de la selección de voleibol de La Romana

Jenny Paulino

LA ROMANA.- Falleció este sábado la voleibolista Jenny Paulino, líder y capitana de la selección de La Romana y de la región Este. Tenía 35 años.

Paulino sufrió un contundente golpe en la cabeza cuando se deslizó en la pasola que conducía mientras se desplazaba por la calle Héctor René Gil de esa ciudad. Desde entonces estuvo en cuidados intensivos y no mejoró pese a que fue sometida a una cirugía craneal.

“Nos deja un inmenso dolor, porque era alegre, sana, cargada de inocencia. Una persona de corazón limpio. Sus compañeros y compañeras estamos destrozados. Jenny era de ésas personas fácil de querer”, expresó Amós Anglada, presidente de la Asociación de Voleibol de La Romana.

Sus restos son velados en la Funeraria Romana. Este domingo será trasladado al Pabellón de Voleibol Max Simon, su segunda casa, donde se le rendirán honores.

Posteriomente, será sepultada en el Cementerio La Romana-Higueral.

of-am