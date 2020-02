Fadul ve “graciosa” petición Gobierno suspenda “ayudas” durante campaña

SANTO DOMINGO.- El delegado político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE), José Ramón Fadul, calificó de “excesiva y graciosa” la sugerencia del presidente de ese organismo, Julio César Castaños Guzmán, para que el Gobierno suspenda la compra de electrodomésticos para los programas de ayuda social en lo que resta de este proceso comicial.

“Sí, totalmente, se excedió. No se puede ser gracioso ante todo. Ellos están para dirigir el proceso electoral, para aplicar la ley y fiscalizar el proceso electoral. Esto no es para hacer especulaciones, si alguien rompió la ley, aplíquenla, si no, no”, declaró el también ministro de Interior y Policía.

Explicó que la Ley 15-19, sobre Régimen Electoral, establece que se prohíben las obras públicas que inaugure el presidente de la República, y no ayudas sociales.

“Eso está establecido en el cronograma del Plan Social. Ellos no se excedieron”, indicó.

