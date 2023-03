Factura fiscal por internet (OPINION)

Que proponemos al DGII: Dejar fuera a las personas físicas, naturales, quedando exoneradas de presentar la declaración electrónica de cada factura emitida, si durante este año gravable 2023, que vence en dic del 2023 a quien no fue responsable de cobrar o pagar ITEBIS si cumple con la totalidad de los siguientes 5 requisitos:

Patrimonio bruto a diciembre 31/2022, no exceda en pesos $ 50,000,000.00

Ingresos brutos a diciembre 31 sean inferiores anuales a $ 432,000.00

igual anualmente, si sus:

Consumos con tarjeta de crédito no excedan $432 mil

Compras y consumos totales del año no excedan $432 mil

Consignaciones, depósitos, o inversiones no excedan 400 mil

Ventas por debajo de promedio a $1500 diarios durante 360 días, pagaran por estimación, no necesita facturas electrónicas validadas por DGII, debe ser el plan.

El mecanismo propuesto presenta dos ventajas interesantes, por un lado, logra una reducción gradual, concertada y razonable en los niveles de las tasas de impuestos.

Esto desde luego, repercute a su vez en una mayor eficiencia en el sistema impositivo y aporta beneficios al crecimiento de la actividad económica. Por otro lado, al comprometer la mejora de la administración tributaria se asegura que no se corre el riesgo de perder recaudación en el intento de bajar las tasas.

El hecho de que la administración tributaria no alcance su meta de eficacia recaudatoria no implica que las tasas de impuestos no se reducirán. La reducción de las tasas se deberá llevar a cabo de acuerdo con lo programado independientemente del resultado en la eficacia recaudatoria.

Sin embargo, el que no se logren las metas recaudatorias pondría en evidencia que la administración tributaria no cumplió su compromiso y por lo tanto deberá de responsabilizarse e incluso sancionarse a los funcionarios involucrados en esa tarea.

El anteproyecto de Ley General de Facturación Electrónica que busca crear los mecanismos de emisión, regulación y remisión de facturas electrónicas a nivel general, establecer los plazos de implementación obligatoriedad y dispone de las facilidades e incentivos a los contribuyentes que se acojan al sistema, se depositó en sept del 2022 y aun no es ley, por casos mypymes y costo del software y quejas pueblo.

Se requerira Factura Electrónicas (e-CF), conforme al modelo operativo de Facturación Electrónica DGII oficina virtual, la cual es proporcionada por Impuestos Internos de manera gratuita a aquellos contribuyentes que no emiten muchas y que deseen facturar electrónicamente.

No es complicada y esa herramienta solo emite facturas, no hay notas de crédito, ni reporte itebis, por lo cual no sustituye ningún sistema contable. Es necesario contar con un dispositivo con acceso a internet para el uso del Facturador Gratuito y se podrá emitir y recibir Comprobantes Fiscales Electrónicos, hasta hoy hay 300 contribuyentes que emiten todo electrónico desde el 2022.

