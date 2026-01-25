Extraditan a EU dominicano acusa de asalto y agresión
SANTO DOMINGO.- Las autoridades entregaron este domingo a Estados Unidos a un dominicano acusado en ese país de asalto armado, agresión y otros delitos.
Felipe Parra Almonte fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a oficiales estadounidenses.
Parra Almonte es requerido por una Corte Superior de Massachusetts, que le imputa, además, haber causado lesiones graves a una persona.
jt-am
0 Comments
Nuevos
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios