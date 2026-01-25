Extraditan a EU dominicano acusa de asalto y agresión

SANTO DOMINGO.- Las autoridades entregaron este domingo a Estados Unidos a un dominicano acusado en ese país de asalto armado, agresión y otros delitos.

Felipe Parra Almonte fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a oficiales estadounidenses.

Parra Almonte es requerido por una Corte Superior de Massachusetts, que le imputa, además, haber causado lesiones graves a una persona.

jt-am