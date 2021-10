Exsecretarios CDP en NY rechazan juramentación de «falsa directiva»

NUEVA YORK.- Diez exsecretarios generales del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en Nueva York rechazaron la visita de los dirigentes nacionales de ese gremio Aurelio Henríquez, Mercedes Castillo y Olivo de León a la juramentación de una directiva surgida de una elección falsa.

«Ese es un acto de irrespeto a la institucionalidad y a la filial local. No tienen derecho a venir desde la República Dominicana a imponer sus intereses por encima de los colegiados neoyorquinos», expresaron en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.

Igualmente, hicieron constar que «no reconocemos al señor Aurelio Henriquez como nuevo presidente del CDP, porque no obtuvo la votación estatutaria para esa elección».

«Una falsa directiva nacional no puede desconocer la voluntad legítima de los periodistas dominicanos en Nueva york expresadas 27 de agosto con un amplio margen de 27 contra 22 votos en favor del colega Roberto Francis», expresan.

Advierten que «la falsa directiva nacional del CDP no puede intentar controlar la expresión electoral de los periodistas dominicanos en Nueva York. Los partidos no han podido hacerlo, el gobierno no ha podido hacerlo, ¿Qué les hace creer que ellos podrán?».

En ese sentido, rechazaron las pretensiones de la Comisión Nacional Electoral de anular las elecciones del gremio en Nueva York.

«Esa Comisión debió venir a investigar antes de parcializarse y violar los derechos de sus miembros e imponer arbitrariamente unas elecciones falsas en violación a nuestros estatutos y a las leyes del Estado de Nueva York, por lo que nos proponemos anular los efectos de esa juramentación de la directiva fantasma del CDP montada para este sábado 16 de octubre», señalan.

Agregan que «no reconocemos al señor Aurelio Henríquez como nuevo presidente electo del CDP porque su elección no concitó el 50 por ciento más un voto de la membresía con derecho al sufragio, como establecen los artículos 6 y 7 del Reglamento Electoral y el propio Reglamento Interno del CDP, el cual ordena otra elección cuando ello no ocurre así, por lo que».

«Dada esa situación, los grupos Raffy Durán, Juan Andújar y Transparencia y Etica, que preside el periodista Rafael Polanco, sometieron un recurso de anulación ante el Tribunal Superior Administrativo, en procura de desconocer el supuesto triunfo de Aurelio Henríquez y que se ordenen nuevas elecciones, en vista de que esos comicios tuvieron plagados de irregularidades, como fueron los casos de Baní, Puerto Rico y Nueva York», indican.

Añaden que «más de 4 mil miembros de la matrícula del gremio no ejercieron su derecho al voto porque ni siquiera votó el 32 por ciento de la membrecía».

También rechazaron la firma de una carta en la que Henríquez está pidiendo donación de dinero para juramentar una directiva fraudulenta elegida al margen de la Ley y de manera arbitraria por la Comisión Nacional Electoral de República Dominicana, que vino a Nueva York a desconocer los resultados de los comicios del pasado 27 de agosto.

«La Comisión Nacional Electoral, en contubernio con esos tres dirigentes que vienen este fin de semana, son los responsables de impedir la participación del licenciado Rafael Polanco como candidato presidencial en las pasadas elecciones, y con ello los demás integrantes de la plancha Transformación y Etica, la mayoría fundadores del Colegio Dominicano de Periodistas», afirman.

Expresan que «esos dirigentes excluyeron del listado al señor Polanco y después de que se vieron acorralados por las denuncias, lo incluyeron, pero como fallecido».

Igualmente, denunciaron que el número del código de Polanco en el padrón fue alterado, «como parte de las triquiñuelas de la dirección nacional del CDP».

Asimismo deploran que la Comisión Nacional Electoral de Santo Domingo usara los votos nacionales para aumentar el número de votos a favor de la plancha 1, que encabezó Henríquez por el Movimiento Marcelino Vega, y no validó los votos emitidos ese mismo día a nivel local, porque fueron desfavorables a sus propósitos y daban el triunfo a Roberto Francis con 37 votos a 22, que obtuvo la candidata perdedora Yenny Gómez.

«Esa fue una aptitud de componenda e irresponsable de la dirección nacional y la propia Comisión Nacional Electoral», declaran.

Señalan que «con la actitud de los dirigentes del Comité Ejecutivo del CDP, además de dividir la seccional de Nueva York, hace daño a la comunidad dominicana en el exterior, ya que los profesionales de la comunicación, además de informar y orientar a la población, deben ser portadores de soluciones en los conflictos, pero jamás prestarse a practicar la división».

Indican que «ya se están dando los pasos para solicitar a la Cámara de Cuentas en República Dominicana se inicie una auditoria al CDP, ya que sus miembros están en todo el derecho de saber qué se hace con los bienes de la institución que les pertenece a todos, y no a un grupo en particular».

«La señora Mercedes Castillo y Aurelio Henríquez, como máximos representantes de la pasada directiva, fueron los responsables del crimen que cometió Olivo de León de negar las pensiones a los periodistas de Nueva York para colocarse él, ignorando a los colegas suyos que están enfermos y en penosa situación económica aquí.

Recuerdan que De León fue declarado por la directiva pasada como persona «No Grata», con su presencia divisionista en Nueva York, lastima el sentimiento de los periodistas de los cuales él se ha convertido en verdugo en los últimos años, al excluirlos de la lista de las pensiones. «Y es ese mismo personero que, junto a Mercedes Castillo y Aurelio Henríquez, vuelve hoy a sembrar la semilla de la división y el desorden en nuestra comunidad y el propio Colegio Dominicano de Periodistas, por lo que repudiamos su presencia en Nueva York y en la comunidad periodística dominicana», expresan.

«Sus esfuerzos divisionistas no prosperarán, y muy pronto, la Ley los pondrá al margen de la sociedad, ya que serán rechazados por su ilegalidad y su vocación de anti-institucionales dentro del gremialismo local y nacional», advierten.

En ese sentido, llamaron a la sociedad dominicana, latina y a los miembros a que respetan la institucionalidad del CDP y no asistan ni reconozcan la directiva «fantasma y falsa que en contra de la Ley pretenden imponer en Nueva York esos tres dirigentes y la pasada Comisión Nacional Electoral del Colegio Dominicano de Periodistas de Santo Domingo, en detrimento de la Comisión Local Electoral que presidió el periodista Darío Abreu y que dio como ganador al periodista Roberto Francis el 27 de agosto».

La declaración está firmada por Luis Alfredo Callado, María Sánchez, José Alduey Sierra, Arismendy Gónzalez, Leonardo Méquita, Erasmo Chalas Tejeda, Julio César Malone, Zenit Díaz y Gabriela Remigio.