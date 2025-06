Expresidente de la JCE acusa a Abinader violar leyes electorales

SANTO DOMINGO.- El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, acusó al presidente Luis Abinader de violar las leyes Electoral y de Partidos Políticos cuando promueve que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) establezca un protocolo para regular el proselitismo que realizan funcionarios de su gobierno que aspiran a la candidatura presidencial en el 2028.

Recordó que el Mandatario, a diez días de haber pasado la elección presidencial, señaló y estableció que hay candidatos a la presidencia en ese partido, e incluso reunió a un grupo de ellos, y de esa manera abrió la campaña interna en el PRM.

Agregó que quien ha abierto a destiempo la campaña electoral en la organización oficialista es el presidente Abinader, y por consiguiente violenta las leyes de régimen electoral y de partido político.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, Rosario, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, sostiene que la propuesta de un protocolo que no está permitido, porque se está fuera del plazo de la campaña interna de los partidos, es otra transgresión a las citadas normas.

Enfatizó que los plazos que establecen dichas leyes no están abiertos para establecer protocolos para campaña interna, porque se supone que eso debería ser en el 2027.

OPINA DIALOGO CRISIS HAITIANA FRACASARA

Opinó que no le augura ningún éxito al diálogo que impulsa el presidente Abinader, en el cual participan los exmandatarios Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, donde se discute la crisis haitiana y su repercusión en la República Dominicana.

Reconoció que no estuvo de acuerdo con que el presidente y líder de la organización a la que pertenece participara en dichas plásticas.

ACLARA EN LA FP TODOS PUEDEN ASPIRAR

«En la Fuerza del Pueblo no solo se puede hablar de la candidatura presidencial de Leonel Fernández y su hijo Omar Fernández, porque se trata de un partido político y no de una monarquía, donde otros dirigentes tienen el mismo derecho», declaró.

Y agregó: “Yo sí creo que cuando concluyamos este congreso, la Fuerza del Pueblo debe abocarse a tratar ese tema. No me refiero al tema particular de que uno u otro compañero aspire o lo aspire, que alguien proponga o no, sino que debemos discutir los procedimientos que vamos a establecer, cuáles son las políticas que vamos a definir para que nosotros, como principal partido opositor, podamos ganar los comicios del 2028”.

