Exportaciones RD crecieron 8.4% en agosto 2022; el oro a la cabeza

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Las exportaciones dominicanas ascendieron en agosto a US$1, 106 millones, igual a un crecimiento de 8.41% respecto a ese mismo mes de 2021, informó el Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana).

Indicó que el oro es el principal producto exportado por la República Dominicana.

CRECIMIENTO DE 10.4 % EN LO QUE VA DE AÑO

Explicó que el registro preliminar de la Dirección General de Aduanas (DGA) el valor exportado durante el período enero-agosto de 2022 fue de US$ 8,490.3 millones, que equivale a un crecimiento 10.4 %, respecto al mismo período de 2021 y de 28.8 % de 2019.

ESTADOS UNIDOS PRINCIPAL DESTINO

En cuanto a las exportaciones por destino, Estados Unidos fue el mercado con mayor crecimiento (US$ 329 millones), monto que refleja un incremento de 8.38 % en relación con el mismo periodo de 2021.

Otros destinos que refleraon crecimiento fueron Haití, con crecimiento de US$ 157 millones, China con US$ 74 millones, Puerto Rico US$68 millones, Corea del Sur US$ 62 millones, Canadá US$ 48 millones, Emiratos Árabes Unidos US$ 46 millones, Italia US$ 43 millones, Países Bajos US$ 25 millones, España US$ 20 millones, Panamá US$ 20 millones

PRODUCTOS

En cuanto a los productos con el mejor desempeño, instrumentos y aparatos de medicina, se posicionaron con el mayor crecimiento, al acumular US$ 138 millones adicionales.

El ferroníquel tuvo un incremento total absoluto de US$ 98 millones adicionales en el período analizado, ubicándose entre los productos que lideran las exportaciones dominicanas.

Las exportaciones de oro en bruto representaron el 10.58 % del total exportado, con US$ 913 millones. En cuanto a importancia relativa, siguen destacando los cigarros puros, que evidenciaron una participación de un 8.15 % del total exportado.

El crecimiento en los primeros ocho meses de 2022 se debe en parte, señaló, al incremento en las exportaciones de zonas francas y las nacionales, que crecieron 11.9 % y 8.29 % respectivamente.

Zonas francas representa el 61.7 % del total exportado en este periodo. De su lado, el régimen nacional tuvo una participación del 38.3 %, expuso.

cfl-am