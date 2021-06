Exministro Salud denuncia subregistro en cifras de muertos por la Covid-19

Rafael Sánchez Cárdenas.

SANTO DOMINGO.- El exministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, denunció un sub registro en el número de muertos por coronavirus en el país.

El titular de la secretaría de Salud del PLD dijo que la mitad de los pacientes que requieren ventilación asistida por covid mueren y el gobierno no está informando a la población la situación real de la pandemia en el país.

Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio dijo que el Ministerio de Salud lleva varios días reportando aproximadamente el 50% de los ventiladores en uso por lo que indica que es mentira que solo mueren dos o una persona diariamente en el país.

Dijo que ocultar las cifras reales de muertes por la enfermedad, por parte de las autoridades de salud, tiende a generar desconcierto en la población.

«Es un error tenerle miedo a que la gente sepa la verdad, eso genera más incertidumbre, más desconfianza en la gente de que lo están engañando», enfatizó.

Cierre completo baja contagios

«En la circulación comunitaria el toque de queda puede jugar unos efectos de cierre como se ha hecho en todos los países, cierre completo de una o dos semanas que es el ciclo 14 días del virus, cierra y comprime los contagios los baja a un nivel y mejora la vigilancia epidemiológica», dijo.

El exfuncionario llamó a la unificación del liderazgo nacional para que se involucren en el combate de la pandemia, cuya incidencia considera es de alta preocupación tras desbordamiento de pacientes afectados en los hospitales.

«Tenemos 3.5 millones de vacunados un porciento bajo, incluyendo una vacuna, pero la mayoría de la población no se ha vacunado, eso significa que en medio de esta pandemia todavía las vacunas no llegan a que el país dependa única y exclusivamente de vacunar, tiene que tomar medidas de control epidemiologico, de medidas de restricción de movilidad, es que esa es la lógica de manejo sanitario no es otra cosa», aseguró al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

an/am

