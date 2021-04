Cáceres ve «acuciosa» investigación lo señala como jefe de estructura mafiosa

Adan Cáceres Silvestre

SANTO DOMINGO.- El exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre, calificó de «acuciosa” la investigación del Ministerio Público que lo señala como “cabecilla” de una supuesta estructura mafiosa integrada por militares, religiosos y exfuncionarios.

“Los investigadores han tenido méritos en sus investigaciones; sin embargo, he notado, no puedo decir que demasiadas mentiras, pero sí he notado la verdad retorcida en contra de mí y de mi honor, y eso me ha tocado profundamente», dijo Cáceres Silvestre ante el tribunal.

Agregó que el Ministerio Público lo presenta como un “malhechor”, por lo que “debe tener las formas para desmontar todo esto”.

Cáceres Silvestre pidió a la jueza Kenya Romero que aplace la medida de coerción, ya que sus abogados «no han tenido tiempo para hacer las gestiones en su defensa”.

“Al salir de las 3:00 pm le di varios nombres de personas que podían ser garantes míos para poder demostrar los arraigos míos en este proceso. En el poco tiempo eso era imposible, son gestiones que ellos tienen que hacer en diferentes elementos para poder defenderme”, replicó.

Sostuvo que la magistrada ha sido generosa en darle tiempo, pero que este no ha sido suficiente para armar su defensa.

jt/am

Síguenos en las redes twitter facebook instagram