Exigen reapertura aeropuerto internacional de Puerto Príncipe

Aeropuerto Toussaint Louverture, de Puerto Príncipe, Haití.

Puerto Príncipe, 4 sep.- El Partido Indígena y la plataforma política Patrimonio Nacional exige hoy al gobierno haitiano la reapertura del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, cerrado desde noviembre del pasado año.

Tal petición se suma a un pliegue de demandas dirigidas al Consejo Presidencial de Transición (CPT) y al primer ministro, Alix Didier, que pretenden realizar elecciones generales en noviembre próximo, pero estos actores consideran que son inexistentes las condiciones favorables para celebrar dicha consulta.

Stanley Mesalier, jefe del Partido Indígena y militante de la plataforma política Patrimonio Nacional, comentó que los miembros del Consejo Presidencial de Transición siguen sin inspirar confianza, de ahí que el país necesite un nuevo liderazgo con sobrada honestidad, competencia, patriotismo y orientado a los resultados.

Estos gobernantes de turno -según Mesalier- deben restablecer la seguridad en todo el país para que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares, las carreteras sean accesibles y los ciudadanos puedan moverse libremente.

Es necesario reactivar la economía, en un contexto donde menos del uno por ciento de la población puede gastar 10 dólares al día, indicó Mesalier citado por el diario Le National.

Ahora se impone organizar elecciones que permitan el surgimiento de un personal político legítimo y legal para gobernar en nombre del pueblo haitiano, expresó Mesalier.

A esto se suma la falta de consenso político, pues muchas partes siguen cuestionando la legitimidad del CPT o expresan una profunda desconfianza en las autoridades vigentes.

Mesalier subrayó que el CPT puso al país en una mala trayectoria: después de más de 15 meses, la inseguridad persiste y ninguna decisión política unió a los actores que interactúan en el panorama político internacional.

of-am