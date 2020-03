Exigen a Inmigración libere dominicana arrestada en restaurant de Brooklyn

NUEVA YORK.- Familiares, líderes comunitarios y representantes de organizaciones defensoras de inmigrantes exigieron al Gobierno federal que libere a la dominicana María de los Ángeles Sanz Pimental, arrestada por agentes de Inmigración.

El incidente fue captado en un video grabado por Piedad Peralta, compañera de trabajo de la arrestada, en el que se puede apreciar a los agentes de Inmigración rociando con gas pimienta a María de los Ángeles, cuando estaba sometida en el suelo.

“Mi hermana es madre y padre para sus hijos. Los vecinos nos están apoyando porque nos conocen como una familia trabajadora. Ella no puede ser mejor hermana e hija, la familia espera que las autoridades tengan en cuenta todo el sacrificio que hace por salir adelante, antes de tomar una decisión”, dijo Yeiny Sanz, hermana de María de los Ángeles.

Explicó que “esta situación no se la deseo a nadie, es terrible y frustrante. No siquiera hemos podido verla, sólo la hemos contactado por teléfono. Nunca nos imaginamos que, en Nueva York, nos pudiera pasar algo semejante, mi madre no ha cesado de llorar”.

“Ella está angustiada por toda la situación con sus hijos y confundida por la violencia física que se ejerció contra ella, y que se está ejerciendo contra nuestra comunidad inmigrante”, dijo Arias.

La manifestación se realizó frente al restaurante ‘La cabaña’, en el 1062 de la avenida Flatbush, de Brooklyn.