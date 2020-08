Exdirector OMSA sale libre tras pagar garantía económica de RD$4 millones

Manuel Rivas.

SANTO DOMINGO.- El exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) Manuel Rivas, salió en libertad la tarde de este jueves luego de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le impuso el pago de una garantía económica de RD$4 millones e impedimento de salida.

El exfuncionario está acusado de supuesta corrupción en la OMSA detectada a raíz del asesinato del abogado Yuniol Ramírez, por lo cual tenía dos años y ocho meses en la cárcel, cumpliendo prisión preventiva.

El abogado Carlos Salcedo expuso en un vídeo difundido este jueves que variaron los presupuestos por los cuales mandaron a prisión a su cliente, ya que la Fiscalía lo excluyó del caso de asesinato de Yuniol Ramírez, y solo lo dejó imputado por corrupción.

“La libertad en el día de hoy de Manuel Rivas no es más que la manifestación de que la prisión preventiva se ha convertido en una pena realmente anticipada. Dos años y dos meses de prisión preventiva, no es una medida de coerción, por lo tanto, no podemos hablar de un triunfo con su libertad de hoy, debemos estar triste y desconsolados, porque el sistema de justicia no respondió a los fines del proceso”, expresó el jurista.

Libertad condicional

Rivas seguirá el proceso en libertad condicional. Sin embargo, el Ministerio Público adelantó que recurrirá la decisión que le deja seguir el proceso en libertad. Igual que a Faustino Rosario, exdirector financiero de esta institución.

Dijo en un comunicado que apelará dicha decisión porque, debido a la gravedad de los crímenes de los que son acusados Rivas y Rosario, “la prisión preventiva es la medida más idónea para garantizar la presencia de ambos en todo lo que resta para la conclusión del proceso”.

an/am