Exdiputado Merán se querella por difamación contra «La Tora”

Claudia Pérez (La Tora).

SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada de una nueva querella penal con constitución en actor civil contra Claudina Pérez Ramírez “La Tora”, interpuesta por el exdiputado y empresario Virgilio Merán Valenzuela, por presunta difamación e injuria.

La denuncia, depositada por los abogados José Altagracia Fis Batista, Enmanuel Pimentel Reyes y Enmanuel Martínez Acevedo, ante el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, también involucra a Madelin de la Rosa, la empresa La Tora TV, S.R.L., y el canal televisivo Luna TV Canal 25.

Según el contenido de la instancia, el exlegislador alega que ha sido vinculado públicamente, sin pruebas, a actividades delictivas como narcotráfico, préstamos ilegales y tentativa de homicidio, a través de declaraciones difundidas en programas de televisión y plataformas digitales bajo control de los querellados.

TEMERARIAS, IRRESPONSABLES Y PROFUNDAMENTE OFENSIVAS

Merán Valenzuela calificó las acusaciones como “temerarias, irresponsables y profundamente ofensivas”, las cuales han afectado su honor, integridad personal y trayectoria profesional.

Indicó que su objetivo con esta acción legal es no solo obtener una reparación por los daños sufridos, sino también sentar un precedente ante el uso indebido de los medios de comunicación para difamar.

“Durante las últimas semanas el país ha sido testigo de una serie de declaraciones públicas temerarias, irresponsables y profundamente ofensivas realizadas por la señora Claudina Pérez Ramírez, conocida como La Tora’”, indica la querella.

La Fiscalía del Distrito Nacional conoce otra querella penal por difamación e injuria contra “La Tora”, interpuesta por la comunicadora Isaura Taveras Henríquez, por publicaciones realizadas en el canal de YouTube “La Tora” y en redes sociales como Facebook e Instagram.

an/am