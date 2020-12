Excónsul dominicano en Cuba se pondrá a disposición del MP

Víctor Guillermo Librán Báez

SANTO DOMINGO.- El excónsul de la República Dominicana en Cuba, Víctor Guillermo Librán Báez, cuya vivienda fue allanada por el Ministerio Público (MP) vendrá al país para ponerse a disposición del Ministerio Público.

Su abogado, Cándido Simó, aseguró que ha recibido un apoderamiento formal de Lebrón, uno de los sindicados en el caso “Operativo Antipulpo”.

Explicó que su defendido se encuentra en Estados Unidos, lo que dificultaría la llegada al país porque extraditar a un ciudadano estadounidense es un proceso complejo, “por lo que he venido a anunciar a los representantes del Ministerio Público esa decisión, para crear las condiciones de que venga espontáneamente. No tengo razones para no hacerlo”, afirmó.

Dijo que desconoce las razones del allanamiento, por lo que irá a buscar la documentación a la Procuraduría General de la República (PGR).

Enfatizó que Librán Báez “era cónsul general en Cuba desde 2016 y por la pandemia no había podido venir”.