Evo Morales: triste final

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

«La ambición es un deseo intenso o vehemente de lograr algo, especialmente poder, riquezas, honores o fama. Puede manifestarse como un motor para el crecimiento personal y el éxito…».

Esta es una de las definiciones más aceptables para destacar cuando una persona quiere obtener y lo busca de manera legítima, de tal forma que despierta incluso la admiración de los demás

Pero no solo la admiración, que puede ser sincera o no, sino que logra que se le incentive a alcanzar el objetivo.

Hasta ahí la parte positiva. Pero las definiciones también destacan la parte negativa de la ambición, sobre todo cuando no miden consecuencias éticas ni morales.

Bolivia

Es lo que acaba de suceder en Bolivia, donde un partido que durante más de dos décadas fue hegemónico por sus actos de gobierno y sus políticas en beneficio de la población, acabó en la ruina electoral por la ambición de un hombre.

Al expresidente Evo Morales se le atravesó en la mente la idea de que debía volver al poder contra todo, y lo que consiguió fue destruir el movimiento que había creado.

Es decir, que Evo construyó una maquinaria política que cambió la política en ese país, el cual durante tantos años estuvo acostumbrado a que lo más natural fuese un golpe de Estado ejecutado por unas fuerzas armadas altamente criminales y corruptos, alineadas con la política cavernaria de los poderes extranjeros.

El señor Morales tiene el indiscutible mérito de haber cambiado la vida a millones de sus compatriotas por vía de políticas públicas incluyendo que tomaron en cuenta a poblaciones nativas para las que no existía la civilización.

La distribución más o menos humana de la renta boliviana para que llegara a esas poblaciones por primera vez en la accidentada historia de ese país, fue obra de Morales.

Sin embargo, su ambición desmedida dividió al MAS de tal manera que, luego de ser el epicentro de la política boliviana, sufrió un descalabro de tal magnitud que apenas alcanzó un 3% para quedar en sexto o séptimo lugar, sin un solo senador y apenas con un diputado.

¡Triste final para un líder de gran calado en su país y la región!

Nelsonencar10@gmail.com

JPM

