Evento PRM: dos lideran y controlan, pero movió fichas erradas y abrió brecha innecesaria (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Al margen del sabor amargo que dejara la última escogencia de dirigentes en el PRM y de lo que pudiera pasar en el PLD en octubre cuando se anuncie en quien recae la candidatura morada, lo que no entra en dudas es la clara y cada vez más acentuada polarización entre las figuras de Leonel Fernández y Luis Abinader con miras a las elecciones presidenciales del 2024.

En recientes muestras de posicionamiento, una de ellas ordenada por un empresario de apellido sonoro y otra por el llamado «Grupo Obama», de Chicago, que es uno de los dos equipos internacionales que asesoran el proyecto presidencial del doctor Fernández, se reafirma el empate técnico que desde un tiempo a esta parte viene ocurriendo entre las dos principales figuras políticas del país.

Esa realidad, y en evidente procura de sacar cuerpo y ganar mayor espacio político, han llevado al exgobernante y líder de la Fuerza del Pueblo a marcar distancia de su aliado coyuntural a nivel de sindicaturas y de senadurías en el pasado proceso, y a asumir una posición más crítica contra la actual administración, por lo que entiende un manejo inadecuado en distintos aspectos de la crisis que ha tenido de frente, entre ellos la inflación, atribuyéndole al Banco Central: “capacidad de manipular y adulterar la realidad, desafiando las leyes de la lógica y del sentido común”.

Viento a favor

Así las cosas, mientras el jefe del Ejecutivo tiene que lidiar con los disgustos y «truños» de partidarios que, como la «candelita de basurero», queman por abajo, y con los frentes diversos que se le abren en el camino al gobierno, Fernández –con el viento a favor- tiene la ventaja de que, sin distracción alguna, puede dedicarse a tiempo completo a organizar y apuntalar su proyecto presidencial del 24.

Cuando hay polarización, como ahora, hay poca oportunidad de éxito para un tercer polo partidario, que más bien puede sufrir traslado de gente hacia una o ambas fuerzas contrarias.

El PRM, con las exclusiones recientes que hicieron ronchas, el tumbe del brazo de la Vice Raquel a Fulcar (ahora con doble «truño») y otra crisis que asoma para el gobierno, con los pollos, con los huevos fértiles, con el gas y en el campo, pudiera verse en serios apuros.

Para el PLD, que de dos millones de inscritos solo voten en primarias unos 350 mil, sería un desplome…y otra estampida. Si imponen a Margarita igual, porque Abel y otros no se cruzarán de brazos. Y de ser ella, que no se fie de los programas sociales que manejó, porque en mayoría estos se crearon cuando Leonel, y ella estaba –y contaba- con él. La realidad y el nido cambiaron… ya la pava no pone donde ponía

El evento reciente del PRM puso en claro que allí dos personas lideran y controlan, Luis e Hipólito, pero movió fichas erradas y abrió una brecha innecesaria, al dejar fuera de la Comisión Ejecutiva a gente porque aspira, es contestataria o tiene cabeza propia. Error de bulto, subestimación y maltrato, porque hay gente como Guido y Ramón, con méritos y talento, que es mejor tenerlos calmados y de amigos, que de enemigo y afueteado.

Por demás, ahí hay gente historia, que – además del aporte en ideas y ejemplo – selló su impronta con el sacrificio y la prisión de años por ser opositor político, como Fafa Taveras, que, a sus años y trotes con la salud, lo menos que debe merecer es el respeto colectivo.

El PRM no perdía nada -y se evitaba ruidos y disgustos- agregándole cuatro o cinco nombres a la lista, sin excluir a otros solo por su independencia de ideas o de “lengua”. Lo de Fulcar -que fracasó en Educación- no para ahí, con un cargo de «consolación» que tenía Geanilda, que no fue de su gusto y se cree no ha asumido. Mientras tanto, se ha estado reuniendo con sus cuatros en todo el país, y no necesariamente organizando gente para Luis, porque esta «dado» y, al parecer … no estaría por «quedarse con esa».

JPM