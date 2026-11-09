EU subraya compromiso con Paraguay, tras destitucón Peña

WASHINGTON.- Estados Unidos subrayó ante el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, su «compromiso» con el país tras la destitución de su predecesor, Santiago Peña.

El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó este domingo a Alliana, quien asumió el cargo el pasado viernes luego de que el Congreso destituyera a Peña en un juicio político por el escándalo financiero de Ueno Bank, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El contacto tuvo como objetivo «reafirmar el compromiso de Estados Unidos con una asociación sólida y duradera con el pueblo paraguayo», indicó la cartera diplomática.

DESTITUCIÓN Y PRISIÓN PROVISIONAL DE PEÑA

Alliana asumió la Presidencia poco después de que el Congreso despojara a Peña de su puesto. El exmandatario, que había presentado su renuncia poco antes, quedó en prisión provisional por la caída de Ueno Bank, entidad vinculada a exsocios comerciales suyos, intervenida por el Banco Central tras registrar una solvencia por debajo de los mínimos y ser incapaz de proteger los depósitos de millones de clientes.

VÍNCULOS EU CON LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR

La Administración Trump había forjado estrechos vínculos con el ejecutivo de Peña. En marzo de este año, Peña firmó con Washington el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que habilita y regula la presencia temporal de personal civil y militar del Pentágono y de empresas estadounidenses en Paraguay para actividades relacionadas con visitas de buques, entrenamiento y ejercicios militares.

En octubre, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, se reunió con Peña en Asunción y destacó el papel fundamental de Paraguay en la región para la diplomacia estadounidense, en un contexto en el que Trump buscó estrechar lazos con América Latina.

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