PARAGUAY: Hallan bóveda oculta en casa expresidente

ASUNCION.- La Fiscalía de Paraguay encontró una bóveda de alta seguridad oculta detrás de una pared falsa durante el allanamiento a la mansión del expresidente Santiago Peña, destituido en el marco del caso Ueno Bank, informan medios locales.

La entrada a la bóveda se ubica en una de las habitaciones, detrás de una pared falsa que conduce a un pasillo. Según los primeros informes, la estructura corresponde a una bóveda con sistema de seguridad de nivel 7 y tecnología de procedencia israelí.

El mecanismo requiere al menos cuatro niveles de acceso: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, PIN y llaves ‘multilock’.

OPERATIVO EN CURSO

El allanamiento comenzó poco antes de las 19:00, hora local, con agentes del Ministerio Público encabezados por los fiscales Cristian Benítez y Silvia González, y efectivos de la Policía Nacional. La operación continúa mientras la comitiva intenta acceder a la bóveda.

CASO UENO BANK

Las labores se desarrollan en el marco del caso Ueno Bank. La residencia de verano de Peña tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes —unos 1,2 millones de dólares—, financiado mediante préstamos de esa entidad bancaria.

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