EU: Reconocerá a Adalgisa Pantaleón, Techy Fatule y El Canario

Techy Fatule y Adalgisa Pantaleón

WASHINGTON.- El evento anual Dominicans on the Hill (Dominicanos en el Capitolio) anunció los reconocimientos especiales que serán otorgados durante su octava edición, a celebrarse el miércoles 11 de febrero de 2026 en el Capitol Visitor Center, en Washington, D.C.

La plataforma reconocerá a tres destacadas figuras dominicanas por su trayectoria, impacto cultural y aportes a la diáspora dominicana en los Estados Unidos, quienes además forman parte del catálogo artístico de la disquera La Oreja Media Group, Inc.

En esta edición, Adalgisa Pantaleón será distinguida con el Lifetime Achievement Award, en honor a su extraordinaria carrera artística y su legado como artista multifacética, convirtiéndose en una de las voces femeninas más influyentes de la cultura dominicana tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, la cantautora Techy Fatule recibirá el reconocimiento por su impacto como cantante, compositora, actriz y performer, así como su influencia en la música contemporánea y su aporte constante a la cultura dominicana.

De igual manera, el emblemático salsero José Alberto “El Canario” será honrado con el Lifetime Achievement Award, celebrando su prolífica trayectoria artística y su invaluable contribución a la difusión de la música latina y la identidad dominicana en escenarios internacionales.

Dominicans on the Hill es un evento anual celebrado en Washington, D.C., creado y organizado por el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, con el objetivo de resaltar los valores, logros y aportes de la comunidad dominico-estadounidense.

El encuentro reúne a líderes comunitarios, profesionales, funcionarios electos, estudiantes y figuras destacadas de la diáspora para abordar temas vinculados a la cultura, la música, la política, la tecnología y el emprendimiento, estableciéndose como una de las principales plataformas de reconocimiento y visibilidad del talento dominicano en los Estados Unidos.