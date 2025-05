EU: Donald Trump no considera postularse para tercer mandato

Donald Trump

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo en una entrevista televisada, que no está considerando postularse para un tercer mandato en la Casa Blanca, a pesar de que previamente había insinuado esa posibilidad.

En una conversación con la moderadora de NBC News, Kristen Welker, en el programa Meet the Press, Trump aclaró: “No es algo que esté buscando hacer”. Además, destacó que su principal objetivo es tener “cuatro años geniales” al frente del gobierno y, luego, entregar el cargo a otro líder republicano que continúe con su legado.

“Idealmente, un gran republicano, alguien que lo lleve adelante”, añadió el mandatario.

Esta afirmación se produce después de varios comentarios previos en los que Trump había sugerido que podría estar abierto a la idea de buscar una tercera oportunidad en el cargo, una opción que, según la Constitución de los Estados Unidos, está prohibida. El artículo 22 de la Constitución establece que un presidente solo puede servir dos mandatos consecutivos.

La entrevista también abordó un tema polémico relacionado con el respeto a la Constitución. Cuando Welker le preguntó directamente si considera que debe cumplir con la ley suprema del país, Trump respondió: “No sé”. La moderadora, buscando mayor claridad, indagó sobre si, en su opinión, tanto los ciudadanos como los no ciudadanos tienen derecho al debido proceso legal, tal como lo establece la Constitución. Trump, al no ser un experto en derecho, comentó: “No soy abogado. No sé”.