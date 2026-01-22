EU: Dominicano entre peores pandilleros arrestados primer año de Trump

Carlos Yuniol Pimentel Ortiz

BOSTON.- Un dominicano figura entre los más de 7,000 pandilleros considerados «lo peor de lo peor» arrestados durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Carlos Yuniol Pimentel Ortiz, de 38 años, fue arrestado y posteriormente sentenciado en un tribunal federal de Boston por violaciones migratorias y antecedentes criminales.

Pimentel Ortiz fue deportado en noviembre de 2023, luego de haber sido condenado por agresión con arma peligrosa, porte ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas y venta de heroína.

Pese a su expulsión, reingresó ilegalmente a Estados Unidos sin autorización y fue localizado en marzo de 2025, durante la ejecución de una orden federal de registro por drogas en un inmueble de Boston, donde se confirmó su estatus migratorio irregular.

El arresto de Pimentel Ortiz se enmarca dentro de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, bajo la cual el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó haber detenido a más de 7,000 pandilleros, muchos de ellos con historial de homicidios, agresiones, robos y otros delitos violentos.

«Cuando decimos que nos centramos en los peores de los peores, es exactamente a lo que nos referimos. Muchos de ellos fueron admitidos por Joe Biden y nunca debieron haber estado en este país», declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

Explicó que «estos delincuentes realizaron asesinatos, robos y aterrorizaron a estadounidenses por diversión». «El ICE está acelerado para arrestar a aún más pandilleros y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro», aseguró.