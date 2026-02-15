EU: Destacan a RD como socio estratégico para seguridad sanitaria

WASHINGTON.- En el contexto de Dominicans on the Hill, el principal encuentro anual de la diáspora dominicana en Estados Unidos celebrado esta semana, se desarrolló el panel «Seguridad Sanitaria Hemisférica: Nearshoring, Cadenas de Suministro Biomédicas y la Alianza Estratégica EE. UU.–República Dominicana», un foro de alto nivel que reunió a representantes del ámbito gubernamental, regulatorio, empresarial y multilateral para debatir sobre el futuro de la seguridad sanitaria en la región.

El panel fue moderado por Amado Alejandro Báez, decano asociado de la UNPHU y presidente del Clúster de Salud de Santo Domingo. Participaron Francesca Rainieri, presidenta de Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana; Marcos Balaguer, director de Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios; y Javier Guzmán, director de Salud del Banco Interamericano de Desarrollo.

El diálogo giró en torno a cómo fortalecer cadenas de suministro más resilientes en el hemisferio occidental y consolidar a la República Dominicana como socio estratégico para el desarrollo biomédico regional.

Durante el intercambio se subrayó que la pandemia dejó una lección inequívoca: la seguridad sanitaria está directamente vinculada a la seguridad nacional y económica. La alta dependencia de cadenas de suministro ubicadas en regiones distantes expuso vulnerabilidades críticas, lo que aceleró la necesidad de impulsar estrategias de producción regional y cooperación entre aliados confiables.

Los panelistas coincidieron en que la República Dominicana reúne ventajas competitivas clave —proximidad geográfica a Estados Unidos, experiencia industrial exportadora, estabilidad democrática, capital humano bilingüe y una estrecha conexión con su diáspora— que la convierten en una plataforma idónea para el nearshoring biomédico y la innovación científica.

Asimismo, se analizaron mecanismos para avanzar en la armonización regulatoria internacional, ampliar la investigación clínica regional y fortalecer alianzas público-privadas-académicas que potencien la competitividad científica y tecnológica.

El panel concluyó con un mensaje contundente: la preparación ante futuras crisis sanitarias dependerá de alianzas estratégicas cimentadas en la confianza, el talento, la cooperación y la innovación.

De consolidarse estas iniciativas, el hemisferio estará en mejores condiciones de producir, investigar y responder con mayor autonomía, rapidez y eficacia ante emergencias de salud, beneficiando tanto a Estados Unidos como al conjunto de la región.