EU: Condenan redadas y criminalización inmigrantes

NUEVA YORK.- Un grupo de activistas comunitarios residentes en varios países condenó las redadas implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump y la «criminalización» de los inmigrantes.

En un documento enviado a ALMOMENTO.NET, el grupo recordó que «las ordenes ejecutivas emitidas, algunas contrarias a la Constitución, y su proceder soberbio e irascible frente a quienes expresan objeciones y críticas, confirman lo por él expresado siendo candidato de no descartar el uso abusivo del poder contra opositores y ser dictador por lo menos el primer día de su mandato».

A CONTINUACION EL TEXTO INTEGRO:

«Como prometió durante la campaña electoral, Donald Trump, desde su primer día como como presidente ha dado curso a un conjunto de medidas en ámbitos sensitivos como inmigración, comercio, salud, medio ambiente, diversidad, relaciones internacionales, etc., que han crispado la dinámica política dentro y fuera de Estados Unidos.

Resalta, en un más de empresario que presidente, la decisión de retirar a EE. UU. de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo climático de Paris. Este acuerdo compromete a las naciones a la aplicación de políticas públicas efectivas para reducir las emisiones de carbono, elemento que acelera el cambio climático.

Las ordenes ejecutivas emitidas, algunas contrarias a la Constitución, y su proceder soberbio e irascible frente a quienes expresan objeciones y críticas, confirman lo por él expresado siendo candidato de no descartar el uso abusivo del poder contra opositores y ser dictador por lo menos “el primer día” de su mandato.

Su concepción de sustraerle al Estado su responsabilidad social con los más desventajados; su hostigamiento a empleados federales y la sustitución por leales políticos, así como suspender pagos federales en perjuicio de departamento de policía, refugios para víctimas de violencia doméstica, programas de diversidad y de nutrición, entre otros, expone un caos administrativo que sugiere una intención de destruir el gobierno como se ha conocido y apuntalar una administración sujeta al poder omnímodo del presidente.

A lo dicho se adiciona la tirantez que ha generado en las relaciones con socios y aliados importantes como Canadá, México, Panamá, Colombia y Groenlandia, todo lo cual proyecta una administración desordenada guiada por psicópatas políticos y una inescrupulosa plutocracia para la cual la democracia tiene algún valor solo si sirve a su voracidad de acumulación de riquezas.

Su chovinismo de gran nación y la autarquía económica con que pretende conducir al gobierno, acompañada de la amenaza de imponer aranceles a naciones asumidas como competencia o enemigas, hace crecer el peligro de una guerra comercial donde es difícil predecir un triunfador.

Además, está el cierre de la frontera sur de EE. UU. y el acelerado proceso de redadas, apresamientos y deportación, que, según sus cálculos, afectaría a millones de indocumentados y pasará a ser la más grande en la historia del país, de los cuales, incluyendo a Puerto Rico, decenas de miles son dominicanos/as.

A la vez, está la pretensión de negar la ciudadanía a los niños que aquí nazcan de progenitores indocumentados, pese a que la Constitución reconoce como ciudadana a toda persona aquí nacida.

En las redadas y apresamientos de inmigrantes se capta de inmediato la perversidad de las autoridades. Sin importar el número de apresados, siempre resaltan a responsables de hechos criminales obviando que la mayoría de los detenidos llegaron irregularmente y por tanto cometieron una violación civil, es decir cometieron un delito menor. De hecho, la propia Constitución lo protege con el debido proceso legal.

En el fondo buscan criminalizar los inmigrantes sin importar su status legal. Hacer predominante este falso relato en el pensamiento del pueblo, incluyendo a una parte de los propios migrantes y descendientes.

Nos proyectan como una “amenaza existencial” y un factor dentro de la “teoría conspirativa” del Gran Reemplazo de la población blanca en este y otros países.

Con las redadas pretenden, a la vez, aterrorizar a los inmigrantes, satisfacer el odio racista y aporofóbico de la base política-social del peligroso grupo MAGA, generar una ola de auto deportación y sacar del foco de atención pública el impacto negativo que tienen estas medidas y políticas públicas en el desenvolvimiento económico y en la vida de la mayoría de la población.

Como si lo dicho fuera poco, ahora se dispara la alarma de la posible verificación de los expedientes de millones de inmigrantes favorecidos con visas y residencia. El detonante es el supuesto que el príncipe Harry, de Inglaterra, quien vive en California, mintió al momento de solicitar visa. Esto ha dado paso al pedido de un grupo de conservador para que sea público su expediente de inmigración. Trump había dicho que, de ser así, tomaría las “medidas apropiadas”, sin descartar su salida del país. De abrirse esta caja de pandora crecerá aún más la incertidumbre y el miedo que arropa a millones de familias.

Los firmantes de la presente declaración repudiamos estas redadas en escuelas, iglesias, hospitales, centro de trabajo, medios de transportes públicos y en barrios de familias pobres y trabajadoras.

Alentamos y nos comprometemos a ser parte de iniciativas que busquen detener y vencer el miedo y la incertidumbre que acongoja el alma de millones de migrantes.

En tal sentido, expresamos nuestra voluntad de ayudar a articular el mas amplio arcoíris de fuerzas y nacionalidades que con acciones de resistencia y educativas venzan el odio y la discriminación, el prejuicio racial, de clase y género y el discurso promotor de violencia.

Exhortamos al gobierno dominicano, que encabeza Luis Abinader, reconsiderar su posición de justificar y normalizar un proceder de parte de su homólogo estadounidense semejante al que se vivió en Alemania previo al ascenso al poder del nazismo.

La comunidad dominicana, que tanto ama y aporta a su país, por lo menos debería de encontrar en su presidente una intención de empatía y un proceder cónsono al texto constitucional que reconoce como principal finalidad del Estado proteger los derechos de las personas, sin importar lugar de residencia.

Mas allá del proceder oficial, deben saber nuestros connacionales de la diáspora que si la barbarie se impone no será con el silencio ni la inactividad cómplice nuestra».

El documento está firmado por:

BRONX

1-. Sussie Lozada, secretaria Tesorera Unite Here! Local 100 (solo para identificación).

2-. Marisol Alcántara, exsenadora estatal, New York.

3-. Luis Mayobanex Rodríguez, dirigente político.

4-. Milagros Ricourt, PHD y escritora

5-. Luis Álvarez-López, profesor, escritor y miembro de la academia de la

Historia Dominicana

6-. Yaniris Urbaez, Socióloga y activista comunitaria.

7-. Héctor Miolan, ensayista y poeta.

8-. Rafael de los Santos, Fotógrafo y activista político

9-. Lic. José Luis Keppis, investigador y articulista de opinión.

10-. Santiago Grullón, PHD en economía.

11-. Patricia Gerardo, Trabajadora Social.

12-. Sandra Ovalles, licenciada en Educación de Salud, Bronx, NYC.

13-. Ramon Gutiérrez, Juris Doctor

14-. Rafael Sención, organizador sindical y comunitario.

15-. Rafael Acosta, educador jubilado.

16-. Agustín (Cano) Fortunato, técnico en comunicación.

17-. Milagros Torres, activista de la unión 1199.

18-. Luis Almanzar, educador y periodista.

19-. Ramon Emilio Cabrera, activista social.

20-. Darío Abreu, periodista, NYC.

21.- Gilma Prado, activista política y comunitaria.

22-. Felicia Ferreira J., activista comunitaria.

23-. Carlos Montes de Oca, retirado sistema de educación y activista.

24-. Ramon Jiménez, dirigente político.

25-. Radhames Pimentel, trabajador del transporte

26-. Wilton Jose Hidalgo, Works at Self-Employed

27-. Amaury Pérez, fotógrafo.

28-. Dayanara Borbón, líder del Movimiento Acción Rápida.

29-. Hugo Orozco, periodista, guatemalteco.

BROOKLYN

30-. Iván Domínguez, educador, musico y folclorista.

31-. Diana García, psicóloga, puertorriqueña.

32-. Humberto Gómez, licenciado en psicología, NYC.

33-. Julio Ogando, gestor cultural.

CONNECTICUT

34-. Eramis Cruz, escritor y gestor cultural.

35-. Hector Amauri Gerardo, agricultor.

36-. Martin Santos Fabian, foto reportero, Stamford.

EUROPA

37-. Ynés Gerardo, socióloga, activista y exdiputada Ginebra Suiza

38-. Nelson del Pozo Guzmán, Zuric, Suiza, dominicano.

Zurich, Suiza

39-. Maya Carlina Corminboeuf, Etnologa y activista Suiza

40-. Silvia Mariño, activista boliviana.

41-. Guillermo Montaño, Animador sociocultural, boliviano-Suizo.

42-. Fany Eugenia Hoyos García-colombiana

43-. RED WIPHALAS/WIPHALAS NETWORK

44-. Solidaridad Latina-Suiza

45-. Quinto Suyo Suiza Perú

46-. Bolivia Plurinacional, Suiza

47-. Bolivia-9, Suiza

48-. Martha Trujillo López, activista social, Barcelona, España.

49-. Eutacia Felix Reinoso, Madrid, España.

50-. Eliexzer Hernández Valenzuela, Madrid, España.

51-. Crisangela Rodríguez Félix, Madrid, España.

51-. Rosangela Rodríguez Félix, Madrid, España.

53-. Pedro Jiddu, Oslo, Noruega.

54-. Pro-Derechos Humanos Bolivia (PRODEHBOL).

FLORIDA

55-. Lic. Ruben Reyes, Taxes Prepare.

56-. Pavel Gerardo, organizador sindical.

57-. Ramon Domínguez, activista político, Orlando, Florida.

LONG ISLAND

58-. Jimmy Valdez-Osuka, poeta, escritor y artista platico.

59-Armando Fernández, educador y escritor

MANHATTAN

60-. Estela Vásquez, exvicepresidenta ejecutiva de la 1199-SEIU, NYC.

61-. Dr. Darío Tejeda, historiador y escritor.

62-. Mateo Gómez, actor de cine y director de Teatro.

63-. Diana Peña-Bastardo, Arqueóloga y Maestra

64-. Ramon Emilio Espinola, historiador e investigador dominicano

65-. Yolanny Rodriguez, directora de Teatro.

66-. Elida Almonte, presidenta de la Cámara de Comercio Dominicana USA.

67-. David Rivas, empresario y activista.

68-. Félix Reyes, Antropólogo y articulista.

69-. Alfonso Tejeda, periodista

70-. Radhames Morales, educador, fotógrafo y activista político.

71-. Carlos Pichardo, Educador.

72-. Adolfina Ayala, activista feminista y cultural.

73-. Pedro Reyes, Artista Platico, Manhattan y activista político.

74-. José Guichardo, fotógrafo y activista cultural.

75-. Ernesto Kwesi Rodríguez, folklorista y musico.

76-. Eddy A. Reyes, artista.

77-. Miguel Peña, Tax Prepare Manhattan

78-. Rafa Caraballo, trabajador del transporte privado

79. Elvin Soto, activista político.

80-. Héctor Ruiz, activista sindical.

81-. Laura Soto, empleada sistema de salud público.

82-. Víctor Guzmán, trabajador del comercio.

83-. Antonio Gutiérrez, negocio propio y activista político

84-. Altagracia Rosario, jubilada.

85-. Humberto Jiminían, activista.

86-. Ramon Ventura, activista comunitario.

89-. Ramon Castillo, trabajador retirado.

90-. Rafael Peña, activista comunitario.

91-. Jose Leandro Mejia, activista social.

92-. Johnny de Peña, activista político.

93-. Rafael Osoria, productor de programa de TV.

94-. Ministerio de Solidaridad con los Pueblos d la Iglesia Santa Cruz/Holyrood.

MASSACHUSETTS

95-. Luis Castillo, mercadólogo y articulista de opinión

96-. Radhames Peguero, educador.

97-. Lic. Roberto Mieses, Lowell,

98-. Rafael Carrasco, activista político.

99-. Juan Felipe, empleado público, Boston.

MICHIGAN

100-. Deisy Santos, asistente de profesora.

NEW JERSEY

101-. Rosita Romero, activista por el empoderamiento de la mujer.

102-. Dr. Juan Villar, principal de escuela publica retirado.

103-. Gladys Sánchez, organizadora sindical, Hackensack, New Jersey

104-. Franklin Vásquez, maestro y musico, Berkenfield.

105-. Águeda Arias, organizadora sindical.

106-. Héctor Gerardo, educador.

107-. Edwin Familia, asistente de maestro.

108-. Aniana Villar Arias, organizadora sindical.

109-. Francisco Reyes, técnico electricista y activista político

110-. Alina Tejada, artista plástica.

111-. Alfredo Miase, organizador sindical.

112-. Víctor Jiménez, técnico de laboratorio médico.

113-. Eugenio de la Cruz, economista, New Jersey.

114-. Jesús Santana, activista político.

115-. Silvio Peña, activista político.

116-. Juan Ferreira, Elmwood, Park.

117-. Wilton Jose Hidalgo, Elmwood Park

118-. Antonio Vásquez, maestro.

1119-. Manuel Cabrera, trabajador de mantenimiento.

120-. Elizabeth Guerra, activista sindical

121-. Migdalia Céspedes, activista.

PENSILVANIA

122-. Frank Mejía, organizador Comunitario, Lancaster.

123-. José Miguel Núñez, empresario y comunicador.

PUERTO RICO

124-. Reverendo Luis Barrios

125-. Gregorio Mercedes, dirigente político.

QUEENS

126-. Julio Cesar Rosario, arquitecto.

127-. Julio Ferreras, dirigente deportivo y cultural.

128-. Rafael Sosa, promotor político vía redes.

REPUBLICA DOMINICANA

129-. Sheila Baez Martinez, intelectual y educadora.

130-. Victoria Lamarche, activista política y social, San Pedro de Macorís.

131-. Dr. Manuel Grullón, abogado, Moca.

132-. Luis Ernesto Polanco, dirigente político, San Pedro de Macorís

133-. Aris Crispín, abogado y activista político, Romana,

134-. José de Luna, Profesor Universitario

135-. Fortune Modeste Valerio, escritor y dirigente político, Santo Domingo.

136-. Alfredo García, gestor cultural y militante político.

137-. Fidel Guzmán, excombatiente Constitucionalista, Santo Domingo,

138-. Frank Núñez, analista político, SFM.

139-. Benedicto Tejeda, comerciante, San Cristóbal,

140-. Ángel Florencio, Agente de Aduanas, Santo Domingo.

141-. Manuel Medina, educador retirado, Santiago

142-. José Alberto Diaz, dirigente político, Santo Domingo.

143-. Radhames de Arma, ex dirigente del “14 de Junio”.

144-. Gregorio Salar Burgos, maestro y activista político, SFM

145-. Juan Anziani, sociólogo.

146-. Wilton José Hidalgo, auto empleado.

147-. Rafael Peña, técnico ambiental, Nagua.

148-. Bryan Espinal, activista social y político, Santiago.

149-. Gregorio Bueno, militante político.

150-.Príamo Luzón, miembro de una comunidad de Fe, Licey, Santiago.

151-‘ Felipe Medrano, líder histórico de los clubes culturales de RD

152-. Héctor Lugo, activista político.

153-. Martin Moya Eustate, dirigente político.

154-. Comité de New York Fuerza de la Revolución.

155-. Comité Otto Morales del Movimiento Popular Dominicano (MPD), NY

Para contacto: 646-796-8657.