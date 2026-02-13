EU: Concluye con éxito octava edición Dominicanos en la Cima

WASHINGTON.- Más de 700 dominicanos se dieron cita en el Capitolio de los Estados Unidos y en el Capital Turnaround, en Washington, D.C., para celebrar la octava edición del encuentro anual dominicanos en el Capitolio (Dominicans on the Hill).

La conferencia, celebrada en el marco del Mes de la Herencia Dominicana, puso en primer plano el creciente compromiso cívico de los dominico-estadounidenses, tanto en las instituciones públicas como en las comunidades de la diáspora a lo largo del país.

A lo largo de los años, esta plataforma se ha convertido en un espacio de referencia que convoca a líderes comunitarios, profesionales, estudiantes, funcionarios electos de ascendencia dominicana y representantes de organizaciones provenientes de distintos estados. Más que un acto de celebración, el evento sirvió para promover una participación más activa en los procesos políticos y sociales de Estados Unidos.

Fundada por el congresista Adriano Espaillat, la iniciativa mantiene su esencia como punto de encuentro nacional dedicado a visibilizar los aportes de los dominicanos estadounidenses y a propiciar un intercambio directo entre legisladores, líderes comunitarios, académicos y jóvenes profesionales.

Con el respaldo de empresas, entidades públicas y centros académicos y de investigación en salud, la edición 2026 se desarrolló bajo el lema “Promoviendo políticas públicas y oportunidades en salud”. Durante la jornada se identificaron prioridades estratégicas y líneas de acción orientadas a fortalecer la equidad en el acceso a servicios de salud, impulsar la innovación y ampliar los espacios de liderazgo dentro de la comunidad dominicana en Estados Unidos. Además, se iniciaron conversaciones que servirán de base para la construcción de una Agenda Nacional de los Dominicanos en el país norteamericano.

Más que un evento social, el encuentro se consolidó como un foro de discusión sobre los principales desafíos que enfrenta la diáspora. El Comité Organizador, integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales dominico-estadounidenses de distintas regiones, estructuró una agenda que abordó temas clave como el acceso a la salud y la salud reproductiva, el envejecimiento digno, el impacto de la inteligencia artificial en el sector sanitario y la relevancia hemisférica de las cadenas de suministro biomédicas como estrategia compartida entre Estados Unidos y la República Dominicana.

La programación incluyó además diálogos encabezados por influyentes voces del ámbito digital, cuyo alcance contribuye a dinamizar la conversación pública dentro de la comunidad. El cierre estuvo marcado por un panel con figuras del arte y la cultura como Adalgisa Pantaleón, José Alberto “El Canario”, Manny Pérez, Jandy Ventura, Techy Fatule y Lumy Lizardo, quienes compartieron reflexiones en torno a la identidad y el orgullo dominicano.