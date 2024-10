EU: Biden a Trump: «Tenemos que encerrarlo, políticamente»

WASHINGTON, 23 Oct.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado durante un acto de campaña electoral que hay que «encerrar» al expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump, antes de agregar rápidamente que se refiere a apartarlo de la arena política.

«Este es un tipo de también quiere reemplazar a todos los funcionarios públicos, a todos y cada uno. Cree que tiene derecho, en virtud del fallo del Tribunal Supremo sobre la inmunidad, a poder, si fuera necesario, eliminar físicamente, disparar, matar a alguien que crea que sería una amenaza para él. Suena como si hubiera dicho esto hace cinco años: ‘Me encerrarían’. Tenemos que encerrarlo», ha dicho mientras la multitud aplaudía para segundos después agregar: «Encerrarlo políticamente».

Biden ha remarcado que la democracia estadounidense «está en juego», instando a sus simpatizantes a pensar en lo que «sucedería» si Trump gana estas elecciones, y pidiendo el voto para la candidata demócrata. «Es una amenaza genuina para nuestra democracia, y eso no es una hipérbole. Este tipo es un peligro para la República», ha manifestado.

Por su parte, la vicepresidenta y aspirante demócrata en las elecciones presidenciales, Kamala Harris, ha dicho durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC que le preocupa que Trump intente declarar su victoria antes de tiempo, tal y como hizo en los comicios de 2020.

Al ser preguntada sobre qué haría si Trump tomara esta decisión, en un principio se ha resistido a responder, pero después ha señalado que todavía «quedan dos semanas por delante» y que en esa hipotética situación lidiará «con la noche de las elecciones y los días posteriores a medida que lleguen», asegurando que tienen los recursos, la experiencia y el enfoque.

«Es una persona que (Trump) intentó deshacer una elección libre y justa, que todavía niega la voluntad del pueblo, que incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de Estados Unidos, y 140 agentes de la ley fueron atacados, algunos murieron. Esto es un asunto serio. El pueblo estadounidense se encuentra en este momento, a dos semanas de se celebre una decisión muy serie sobre cuál será el futuro de nuestro país», ha declarado.

De hecho, el expresidente Barack Obama, que ha emitido durante la jornada su voto por correo, ha recordado desde un mintin en Wisconsin con el candidato demócrata a la vicepresidencia Tim Walz el caos que Trump fomentó en Detroit a raíz de las elecciones de 2020, mientras que ha defendido que los votantes de Michigan se movilizaran en apoyo a Harris.

Ante esto, el magnate estadounidense ha criticado a Obama, llegando a llamarle un «verdadero idiota». «Creo que es un verdadero idiota, le he visto hacer campaña en los últimos días. Está tratando de hacer campaña porque (Harris) no es capaz, así que le han enviado para intentarlo, pero no lo va a conseguir».

