EU: Arrestan 2 dominicanos por drogas y violencia doméstica

Julio César Pimentel Germán y Jonathan Canela Santana

BOSTON.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a dos dominicanos por presunto tráfico de droga y violencia doméstica.

Julio César Pimentel Germán se encontraba de manera irregular en Estados Unidos y tenía antecedentes penales.

Según ICE, Pimentel Germán había sido condenado por posesión con intención de distribuir fentanilo, tráfico de fentanilo y posesión ilegal de un arma de fuego. La agencia indicó que en el 2021 un tribunal de Estados Unidos ordenó su deportación.

El otro arrestado fue identificado como Jonathan Canela Santana, que también se encuentra en condición migratoria irregular y registra condenas por agresión agravada, violencia doméstica, intimidación y no comparecencia ante la justicia.

Con estos casos, suman cuatro los dominicanos arrestados por ICE en Estados Unidos en lo que va de 2026, de acuerdo con informaciones divulgadas por la agencia federal.