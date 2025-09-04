EU: Adriano Espaillat Medalla de Oro a Regimiento Harlem Hellfighters

WASHINGTON.- El congresista Adriano Espaillat se unió a otros de sus colegas líderes y funcionarios de la administración para otorgar la Medalla de Oro del Congreso al 369 Regimiento de Infantería, conocido como Harlem Hellfighters.

Los Harlem Hellfighters, compuestos principalmente por soldados afroamericanos de Nueva York, respondieron al llamado del deber pese a la discriminación y los prejuicios sistémicos que padecían, demostrando una lealtad inquebrantable a los Estados Unidos y sus principios fundamentales.

El Regimiento participó en combate continuo en el Frente Occidental durante ciento noventa y un días, más que cualquier otra unidad estadounidense, estableciendo así un historial de valentía y resistencia sin igual en la Gran Guerra.

Más de un siglo después, su heroísmo ha sido reconocido con el máximo honor civil de Estados Unidos. Este reconocimiento se logró mediante la Ley de la Medalla de Oro del Congreso para los Harlem Hellfighters (H.R. 3642), una legislación impulsada por el congresista Adriano Espaillat (NY), el congresista Tom Suozzi (NY) y la congresista Beatty (OH).

El valor de los Harlem Hellfighters fue reconocido no solo por Estados Unidos, sino también por la República Francesa, cuyo gobierno otorgó numerosas medallas de la Croix de Guerre (Cruz de Guerra) a los miembros del Regimiento en reconocimiento a su heroísmo. Sus sacrificios y contribuciones impulsaron la causa de la libertad en el extranjero, a la vez que iluminaron la persistente lucha por la igualdad y la justicia en el país.

“Hoy nos unimos para honrar el servicio heroico y desinteresado de los Harlem Hellfighters con la Medalla de Oro del Congreso”, dijo el Rep. Adriano Espaillat, quien representa a Harlem en el Congreso. “Honramos a las familias y el legado de estos patriotas que lo dieron todo en la lucha incansable de Estados Unidos por la libertad global. Perseveraron incluso al enfrentarse al racismo y la discriminación aquí en casa. Me enorgulleció trabajar en colaboración con mis colegas, el congresista Suozzi, la congresista Beatty y los senadores Gillibrand y Schumer, para hacer posible este día y garantizar que los patriotas más venerados de nuestro país finalmente reciban el reconocimiento que les corresponde y su lugar en la historia de Estados Unidos”, agregó.

jt-am