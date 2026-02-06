EU: Acusan domincanos de fraude en cupones alimentos

BOSTON.- Cuatro personas fueron acusadas de usar identidades robadas en seis estados para obtener más de $1,000,000 en cupones de alimentos y beneficios de desempleo. Las ganancias habrían sido enviadas a República Dominicana, Venezuela y otros destinos.

El supuesto esquema de fraude fue anunciado el martes por la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, donde presuntamente están involucradas personas de origen dominicano y venezolano.

Las autoridades acusaron de conspiración para usar, transferir, adquirir y poseer beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y de Asistencia por Desempleo por la Pandemia (PUA) a Joel Vicioso Fernández, de 42 años; Román Vequiz Fernández, de 32; y Coralba Albarracin Siniva, de 24 años.

Vequiz Fernández y Albarracin Siniva son venezolanos que residían ilegalmente en Leominster, Massachusetts, según la fiscalía.

El dominicano Raúl Fernández Vicioso, de 37 años y residente en Fitchburg, Massachusetts, fue acusado de conspiración para cometer fraude al SNAP, conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de beneficios del SNAP, complicidad y lavado de dinero.

Más de 100 identidades robadas Según los documentos de la acusación, los imputados y sus cómplices compraron y utilizaron información personal robada de más de 100 personas reales de varios estados para obtener fraudulentamente beneficios del SNAP.

Las identidades robadas se utilizaron para crear 24 “hogares” en las solicitudes del SNAP. Todas estas solicitudes, presentadas a nombre de más de 100 personas, figuraban como residentes en dos viviendas unifamiliares en Providence, Rhode Island.

Varias de las identidades robadas, provenientes de Connecticut, Florida, Kentucky, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Puerto Rico, se utilizaron para obtener fraudulentamente beneficios del SNAP en Massachusetts y Rhode Island.

Se alega, además, que los dominicanos Fernández Vicioso y Joel Vicioso Fernández utilizaron su propia información personal para crear cuentas fraudulentas de beneficios SNAP, las cuales se mezclaron con las identidades de las víctimas en las solicitudes.

Para respaldar las solicitudes fraudulentas del SNAP, los acusados y sus cómplices presuntamente proporcionaron imágenes de pasaportes y tarjetas de pasaporte falsificados, con metadatos que indicaban que las imágenes fueron tomadas dentro o en las inmediaciones del restaurante El Primo, operado por Fernández Vicioso en Leominster, informó la fiscalía.

Los acusados y sus cómplices presuntamente utilizaron las tarjetas fraudulentas de beneficios SNAP para comprar grandes cantidades de alimentos a granel costosos —como paquetes de varios kilos de pollo, res y cerdo— en mayoristas y mercados locales para abastecer gratuitamente el restaurante El Primo.

Transferencias al Caribe y Sudamérica Con los suministros obtenidos gratuitamente a través de beneficios fraudulentos del SNAP, supuestamente preparaban y vendían platos del menú del restaurante El Primo, obteniendo ganancias que posteriormente habrían sido transferidas —entre otros destinos no precisados— a personas residentes en Venezuela y República Dominicana, detallaron las autoridades.

Según los documentos de acusación, entre abril de 2020 y diciembre de 2021 los acusados y sus cómplices se enriquecieron además con más de $700,000 al presentar solicitudes fraudulentas y documentos de respaldo para PUA en Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Ohio y Nevada.

Los beneficios fraudulentos del PUA se emitieron a nombre de Raúl Fernández Vicioso, Joel Vicioso Fernández y presuntas víctimas de robo de identidad, incluidas identidades también vinculadas al fraude de beneficios SNAP.

Al menos 29 identidades diferentes fueron presuntamente utilizadas en solicitudes de PUA en seis estados distintos, todas con la dirección del restaurante El Primo como residencia.