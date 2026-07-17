ETED avanza 95 % en proyecto de reconducción en Puerto Plata.

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PUERTO PLATA. – La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 18 de julio ejecutará la tercera etapa de los trabajos de reconducción de la línea de transmisión de 69 kV Puerto Plata I–Puerto Plata II, una obra destinada a fortalecer la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico en la provincia.

El proyecto, programado en cuatro jornadas consecutivas de sábado, ya completó las intervenciones realizadas los días 4 y 11 de julio. Actualmente registra un 95 % de avance en estructuras y apoyos, mientras que la reconducción de la línea alcanza un 35 % de ejecución.

Las labores se desarrollarán de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el tramo de la avenida Manolo Tavárez Justo, desde la avenida Penetración Portuaria hasta la entrada de la Subestación Puerto Plata II, en el sector San Marcos.

MAYOR CAPACIDAD Y CONFIABILIDAD

La reconducción consiste en sustituir los conductores actuales por otros de mayor capacidad, lo que permitirá incrementar el transporte de energía, mejorar la confiabilidad de la red y responder al crecimiento de la demanda eléctrica en la zona.

Según la ETED, la obra constituye un refuerzo estratégico para Puerto Plata, una provincia con gran actividad turística, comercial y portuaria, al garantizar un sistema de transmisión más robusto para apoyar el desarrollo económico y las inversiones.

INTERRUPCIONES PROGRAMADAS

Para ejecutar los trabajos será necesario suspender temporalmente el servicio eléctrico en varios sectores de Puerto Plata, entre ellos Cristo Rey, Padre Las Casas, Montemar, Los Mameyes, Ensanche Dubeaux, Florida, Arcoíris y Gregorio Luperón.

Además, se realizará un mantenimiento mayor en la subestación Puerto Plata II–Barra, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando comunidades como Cofresí, Sosúa, San Marcos, Imbert, San Felipe, Maimón y El Cupey.

El vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez Tejada, afirmó que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica y garantizar un servicio más seguro y eficiente para la población.

an/am