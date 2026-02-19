Estrenarán filme ¨De tal palo tal astilla¨ en la Rep. Dominicana

Elenco del filme

SANTO DOMINGO. – El próximo 5 de marzo llega a los cines dominicanos la comedia ¨De tal palo tal astilla¨, que une a dos generaciones de humoristas locales.

En la película aparecen en los protagónicos los Reyes del Humor, Raymond y Miguel, con más de 35 años en el género.

A la par está la nueva generación de humoristas en plataformas digitales, Los NovelPoppys (Alex Díaz y César Calcagno), así como la talentosa actriz Hony Estrella.

COMEDIA FAMILIAR

Esta película es una comedia familiar que mezcla el suspenso de una manera peculiar cuando desaparece un objeto valioso, lo cual desata el caos, la sospecha, y la búsqueda, llena de humor, del culpable.

También trae nuevas oportunidades a la actuación en la gran pantalla para Agustín Rousseau, Delane Marie y Yamileth González (La González), comediante dominicana radicada en España.

Además, cuenta con Rafa Bobadilla, Manuel Raposo, Manuel Chapuseaux, Luinnis Olavarría, Laura Leclerc, Peluche Radio y Carola Vidal. La película posee el guión de Kendy Yanoreth Calcaño con música de Mario Sévigny y de Raymond y Miguel.

“De tal palo tal astilla” es una realidad gracias al apoyo de su inversionista Hageco, así como las marcas patrocinadoras farmacias GBC, ASESA, Crowne Plaza y Samsung.

SOBRE CARIBBEAN FILMS

Caribbean Films es una compañía de entretenimiento dedicada a la producción de películas y series de alta calidad y ganadoras de premios locales.

La firma destaca por la producción de proyectos comerciales con altos estándares, que marcaron un precedente de éxito en la industria del cine dominicano, así como en el mercado en español en Estados Unidos y América Latina.

agl/of-am