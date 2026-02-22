Estrellas retienen a los relevistas Franzúa y Vizcaíno beisbol RD

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas volvieron a contratar los servicios de los relevistas Gerónimo Franzuá y Raffi Vizcaíno, informó el equipo de la enseña verde en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, por medio a un despacho de prensa.

Ambos serpentineros se convirtieron en agentes libres el pasado 15 de febrero, en virtud del pacto laboral entre la Federación de Nacional de Peloteros Profesionales (FENAPEPRO) y la mencionada liga, con la restricción que durante un mes solo podían acordar con las Estrellas, y luego (a partir del 15 de marzo) con todos los equipos (6).

Los contratos anteriores de Franzuá y Vizcaíno habían perdido vigencia, según lo establecido en el mencionado acuerdo entre FENAPEPRO y la liga.

SUS ACTUACIONES CON ESTRELLAS

El zurdo Franzuá cuenta en su haber con cuatro temporadas como lanzador de las Estrellas, en las cuales acumula registro de 6-2 (en juegos ganados y perdidos), en 47 juegos y 39.2 entradas lanzadas, con un promedio de carreras limpias permitidas de 2.95.

La temporada pasada lanzó en 8 partidos y 5.0 entradas. No tuvo decisión. Enfrentó a 25 bateadores.

Su primera campaña como lanzador de las Estrellas fue la 2019-2020.

Vizcaíno también debutó con las Estrellas, y en la liga, en esa temporada. Tiene 6 campañas con el club, con récord de 3-3, 3.68 y un juego salvado en 79 partidos, 16 de ellos en el pasado torneo, en el cual tuvo registros de 1-1, 3.29, en 13 .2 entradas, en las cuales enfrentó a 53 bateadores.

Tanto Franzuá como Vizcaíno son relevistas intermedios. Franzuá es empleado con frecuencia frente a bateadores zurdos.

Ellos dos son los primeros jugadores agentes libres del club con restricción que acuerdan permanecer con las Estrellas en este año.