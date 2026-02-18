Estelares ganan oro en el Torneo Nacional Atletismo Bayaguana

Premiación a los ganadores

BAYAGUANA.- La Federación Dominicana de Atletismo celebró el Campeonato Nacional de Saltos, lanzamientos, semifondo, fondo y Marcha, de saltos y lanzamientos, en las pistas de Bayaguana y La Romana, donde los atletas con mejores marcas estarán engrosando las diferentes preselecciones nacionales de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El presidente de la entidad afirmó que los atletas que lograron las mejores marcas estarán engrosando las diferentes preselecciones nacionales de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al igual que para el Campeonato Nacional de Atletismo.

“Estamos enfocados en los Juegos Centroamericanos donde llevaremos lo mejor a la pista para poner en alto la bandera tricolor en la justa regional”, dijo Peguero.

Asimismo, también las mejores marcas estarán compitiendo en el Campeonato Nacional Superior que estará organizando la Federación de Atletismo, conjuntamente con todas las asociaciones provinciales.

La provincia de La Romana en la suma de todos los eventos, tanto del pasado viernes como el sábado, acumuló un total de 177 puntos, seguido de El Seibo con 128 puntos, San Pedro de Macorís ocupó el tercer lugar, Monte Plata llegó en cuarto con 60.

El Campeonato Nacional tuvo el auspicio del Ministerio de Deportes, Comité Olímpico, el Grupo Creso, Adidas, World Athletics, y el INEFI.

Ganadores de oro, plata y bronce

En el lanzamiento de disco masculino, Juan Ramón de Vega logró 49.10m, German Valdez, de Dajabón, se fue con plata con 46.23m y Ozoria Acosta, de Espaillat con 45:87

En el impulso de la Bala, Reyes Gil, San Cristóbal logró el primer lugar con 2:16.39 , en segundo llego Julian Deivelin de San Pedro con 2:18.94 y tercero, Perez Boludez, de Independencia con 2:20.51.

En los 5,000 metros, Jilberto Santana, de la Romana obtuvo el primer lugar con marca de 14:26.45 en segundo, arribó Ramoncito Mejía de San Pedro de Macorís con 14:49.43 y en tercero Montilla, Andriw con 15:05.87.

En los 1,500 metros masculinos, Ramoncito Mejia, de San Pedro de Macorís se adjudicó la mejor marca con tiempo de 3:53.82, en segundo llegó Del Rosario,Wand de EL Seibo con 3:59.98 y en tercero Josenyer Cabrera, de San Cristóbal con 4:00.97

En los 3,000 metros femenino, Anayelis Ramirez, de San Juan se quedó con el primer lugar con marca de 11:40, en segundo, Yafreisi Adelino, de Hato Mayor con tiempo de 11:58.64 8 y en tercero, Nai Lopez Moreta, de Barahona 12:31.55

of-am