Están de moda las citas bíblicas

Citar las Sagradas Escrituras está de moda; los políticos en sus campañas, los religiosos en forma pública y muchos más por causa de la crisis provocada por el Covi-19.La gran mayoría los he visto citar de forma inadecuada y fuera de su contexto, y esto hasta en los religiosos de los cuales se podría esperar un uso adecuado de las mismas.La Moda de citar la Biblia es peligrosa, por ejemplo el Presidente Danilo Medina y el ex Presidente Leonel Fernández la han citado; y así como otros, sus acciones son contrarias a la Palabra que citan.

Citar la Biblia como fetiche, o para ayantar, o querer confundir a los demás acarrea condenación, castigo mayor.

Han citado 1 Samuel 7…”Si se humillaré mi pueblo…” es RD pueblo de Dios? NO, en RD hay pueblo de Dios. Hay un pueblo de Dios como nación, NO, hay personas que pertenecen al pueblo de Dios en todo el mundo, de toda nación, pueblo, tribu.

Es garantía citar ese (1 Samuel) versículo para que Dios perdone, siendo o no pueblo de Dios? NO es garantía. Porqué? Porque hay otras citas en la misma Biblia en el que esa humillación ya era tarde, la ira de Dios estaba determinada, las advertencias no fueron oídas por el pueblo a su tiempo, y era imparable, indetenible el severo castigo.

De manera que esas citas manipuladas, a veces hacen más daño a la fe que bien, igual frente al inconverso que se mofa de la fe, pues con razón no vé que la petición se cumplió y solo preguntan, dónde está Dios?

Lo que sí hay es una cosa segura, es la salvación que es en Cristo Jesús Señor nuestro, una vez salvado, no hay castigo ni disciplina ni nada; hasta la misma muerte; que puedan separarnos del amor de Dios y de Su presencia en nosotros.

De manera que lo que hay que asegurar es la salvación, haber confesado a Cristo como Salvador y vivir una vida acorde a dicha confesión.

Después, ponerse a citar versículos bíblicos para estar a la moda o ayantar, o procurar el perdón Divino en ciertas circunstancias, podría ser en vano, y más si es para seguir dándole la espalda a Dios.

A un pueblo no se le dan esperanzas falsas, y menos manipulando la Palabra de Dios. Sea usted religioso o político.

magaclin@me.com