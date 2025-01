¿Estamos solos en el universo?

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Existen preguntas retóricas, pero siempre dejan en claro un mensaje del emisor. Casi todas las preguntas tienen respuestas, sin embargo, no dudo que existen algunas que no tienen respuestas, especialmente cuando el hombre no quiere buscar las fuentes reales. El hombre en sus curiosidades puede encontrar un sinnúmero de conocimientos que satisfacen la verdades que se buscan.

El universo es algo determinado, lo que implica que está hecho en su totalidad. No obstante, éste es infinito para el hombre, puesto que no ha descubierto todo lo que en él hay. El hombre sigue descubriendo nuevos astros siderales, lo cual lo convierte en un descubridor, pero no en un hacedor de las cosas. Esa situación hace que el hombre se sienta muy pequeño y desconcertado ante los nuevos descubrimientos.

Las explicaciones que el hombre encuentra, no le permite decidir el verdadero origen de las cosas, ya que con lo que se enfrenta está hecho. De ahí que, el ser humano dice que existen extraterrestres que hicieron cosas de las que hay en el universo. Empero, esa explicación puede tener dos propósitos negar la existencia de Dios Todopoderoso, o dejar la incógnita de cómo surgieron las cosas.

En verdad el hombre no está solo en el universo, porque existen una serie de vidas que conforman el mundo animal, aunque no con la inteligencia que adorna al ser humano. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que le permite inventar cosas y adquirir valores morales y espirituales. El hombre puede investigar, analizar, construir, recordar y hasta escribir su realidad para las generaciones futuras.

Los que creemos en el Dios Todopoderoso, no nos complicamos, puesto que creemos en que Dios creó los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Por lo tanto, también sabemos que aparte de los humanos, existen legiones de demonios, quienes tienen una inteligencia, naturaleza y potencia superior a los de los humanos. Sin embargo, también sabemos que hay ángeles de Dios, quienes están a servicio de los humanos.

Los ángeles de Dios son igual en potencia, naturaleza e inteligencia que los otros ángeles, pero a la vez cuentan con el apoyo del Todopoderoso, lo cual lo hace superior en todo sentido. Dios está con nosotros y sus santos ángeles también. No estamos solos, siempre estamos acompañados, pues el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dudamos que sin ellos, fuéramos víctimas del maligno.

Ahora bien, se necesita estar atento, para que el maligno no se pase como un ángel de luz y engañe a todos. Sabemos ya que muchos están engañados por los ángeles del mal creyendo en hechicería (brujería, fetichismo, signos del zodíaco, lectura de tazas y manos, entre otros), en herejías (toda clase de doctrinas) y orgías (todo tipo de perversión). No se debe aceptar todo espíritus, ni todas prácticas, y mucho menos toda creencias.

La responsabilidad del hombre es mantener una estrecha comunión con Dios. El nos hizo mayordomos o administradores de sus bienes materiales y espirituales, por consiguiente debemos responder a tal confianza y demanda. Es de lamentar que, muchas personas no responden a las exigencias de Dios, porque se consideran autosuficientes, pero ante las enfermedades, sufrimientos diversos y la muerte física debemos reconocer nuestras insuficiencias e imposibilidades.

El mundo sideral, animal y vegetal debe considerarse como una obra de Dios, y que por más que el hombre se crea todo suficiente, Dios es el Soberano , quien está por encima de todos. Los demonios, los ángeles y los hombres dependemos de Dios, pues por él somos, vivimos y nos movemos. Dios es el Hacedor o Creador de todas las cosas. El está con nosotros, sus ángeles y una serie de vidas, no estamos solos en el universo.

