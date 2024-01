Estafas inmobiliarias: jueces como cómplices casos en Punta Rusia

A raíz de las constantes denuncias de personas que han comprado en planos apartamentos y viviendas y que han resultado estafados en toda la geografía nacional con construcciones que en ocasiones solo existen en las redes sociales o en una valla publicitaria, informo públicamente que miles de personas actualmente han sido estafados con casas y apartamentos y ni siquiera lo saben.

He participado en casos en donde te venden un apto de 280 mts. y luego cuando lo miden el apto. tiene 250 mts. Y te han estafado con 30 mts de construcción y prácticamente nadie que compra el apto cuando lo recibe lo mide, aparte de que tampoco consulta con un abogado del área para que participe en la confección del contrato de compra y quienes hacen el contrato lo realizan con múltiples cláusulas abusivas en las cuales el comprador está en el precipicio de perder el dinero de la compra por cualquier cosa insignificante, pero de parte del vendedor no asume ninguna responsabilidad y todo es porque el cliente no quiere gastar ni en una coca cola para el abogado que le garantice la compra.

Otra estafa recurrente es que te venden dos o tres parqueos que se supone que son para parquear vehículos de cuatro ruedas y resulta que solo sirven para parquear una o dos motocicletas donde los compradores pasan mucho trabajo para poder parquearse y la mayoría de veces tienen que salir hasta por una ventana sin saber que han sido estafados porque el parqueo es más pequeño que el estándar que te vendieron.

Pro consumidor

Advertimos que muchos estafados por no pagarle a un abogado que lleve ese caso a la justicia recurren a depositar sus quejas ante Pro-consumidor la cual está haciendo un trabajo loable para que vendedor y afectado lleguen a un acuerdo, pero las víctimas no saben que el delito de estafa previsto en el artículo 405 del Código Penal Dominicano prescribe, muere, se extingue y desaparece a los dos años de consumada la estafa y mientras se conoce el proceso de manera administrativa en Pro-consumidor el estafador va ganando porque el delito va prescribiendo y cuando la víctima quiere venir a querer buscar a un abogado ya penalmente no hay caso y todo porque las víctimas son muy proclives a entregarles millones de pesos a quien los estafa pero no quieren contratar los servicios legales de un abogado que maneje bien el tema.

Las instituciones del Estado que deben velar por la protección de los ciudadanos deben tomar en cuenta el daño irreparable que las estafas inmobiliarias le ocasionan a la imagen del país, a la seguridad jurídica, al clima de inversiones, actividades de las cuales se mantienen miles de familias serias y por culpa de dos o tres tienen el sistema de ventas inmobiliarias bien jodido, más aun cuando se les roba la ilusión y el sueño de una familia de adquirir una vivienda y desaparecen sus ahorros, sus sueños, su salud y su tranquilidad y estabilidad emocional al ver sus ahorros de años perdidos y con pocas consecuencias para los infractores.

El código penal actual nos lo presto Napoleón Bonaparte hace 138 años y por eso el ministerio público tiene que buscar alternativas en otras leyes para poder complementar los casos de estafas prescritos y que los imputados no se salgan con las suyas.

El país debe involucrarse en una cruzada para denunciar y perseguir sin confabularse a todos los ladrones y falsificadores de documentos y de títulos y de sentencias que el propio ministerio publico conoce porque cada vez que uno de esos ladrones le da un tumbe a una familia el daño que les causa es incalculable, como está pasando con la mafia que hay en Punta Rucia robando tierras, casas y haciendo deslindes fraudulentos y hasta con jueces como cómplices de esos entramados.

