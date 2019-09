Estadios llenos y urnas vacías o la estrategia de Leonel para perder

EL AUTOR es promotor de inversiones y negocios. Reside en Suiza.

En el congreso de comunicación política a principio de año en Bogotá escuché la frase paradójica “Estadios llenos y urnas vacías”, donde asistí invitado por mi gran amigo, Antonio Sola, uno de los conferencistas principales de la Cumbre Mundial de Comunicación Política; La cual al profundizar me hizo muchísimo sentido.

Y es que, en cualquier país latinoamericano, con 5 a 10 dólares per cápita y un poco de proselitismo, se puede llenar un estadio de cinco mil o diez mil personas. El candidato puede llegar a creer que se la está comiendo, creerse que es un gran líder. Y Junto al equipo pasar por un éxtasis adrenalinico colectivo o algo así como una mega “masturbación mental” en grupo. Es así como inicia a crearse un ambiente engañoso de triunfalismo.

Ahora veo un paralelismo —un tanto al revés— en el caso de la pre-campaña electoral que estamos observando en Republica Dominicana, pero con otro instrumento usado para crear percepciones de triunfalismo.

Esta semana una encuestadora sacada como conejo, de un sombrero negro, en un acto de magia, en un show mal montado, en un hotel de la ciudad aseguraban que “Lío-nel” gana con más de un sesenta porciento (60%).

Pero en la misma semana se registra la gran paradoja:

(1) El Dr. Lío-nel, celebra un acto en Monseñor Nouel, en un polideportivo y según veo en un “twit” del prestigioso periodista Orlando Gil, le hicieron unas tomas con un drone, donde se observa un gran espacio vacío. La historia también se repitió en Baní. Pero lo peor es que, se observan las personas marchándose de la actividad mientras Lío-nel hace su discurso —Ver video: https://web.facebook.com/JOTADESARROLLO/videos/1368989629923248/

A mi entender la razón de ese éxodo tiene que ver, no solo con el hecho de que el que cobró sus RD$ 200 pesos se marche, si no más bien con un elemento más técnico. Es decir, con el hecho de LAS METÁFORAS MUERTAS contenidas en un discurso de alguien que representa el pasado. Metáforas que ya no suscitan ninguna emoción en la población —Sugerimos leer a George Orwell, su libro titulado “La política y el idioma inglés” pero sobre todo la parte referente al remedio de las seis reglas—.

(2) El otro evento paradójico a la encuesta mágica, desagradable por demás, que confirman lo anterior, es que en las redes se observan imágenes de personas durmiendo mientras Lío-nel habla en la ciudad de Moca. —Ver Imagen: https://web.facebook.com/JOTADESARROLLO/posts/1408429035978460

(3) Pero lo peor es que las redes dan cuentas de que en el evento de San Pedro de Macorís, la seguridad debió sacarlo más rápido que de carrera, ante la muchedumbre vociferándole “Ladrón” y demás improperios, lo que significa que es más peligroso aún su discurso y acciones del pasado generan, en las masas, emociones muy negativas y peligrosas para él mismo.

LÍO-NEL HA ESTADO TRABAJANDO PARA PERDER

Desde el comercial de “DORA LA EXPLORADORA” sus piezas comunicacionales son objeto de burlas en las redes. Ninguna de las actuales cumple con una serie de criterios y principios mercadológicos y de posicionamiento o en su caso de reposicionamiento.

También hemos estudiado las piezas comunicacionales de sus contrincantes y tampoco cumplen con dichos principios marketing, por ello muchos no lograron prender, ni despegar y hoy buscan chivos expiatorios para justificarse. La verdad es que en el caso de algunos era como empujar un “Caterpillar” apaga’o en una jarda muy inclinada. Un verdadero derroche de recursos económicos, como resultado de haber confeccionado piezas comunicacionales ineficientes y con una falta de creatividad asombrosa.

Que se retiren, que den su apoyo a uno u otro, ya no marca la gran diferencia. Pues si en un año y medio no lograron concitar la euforia de las masas a su favor, en un mes de campaña interna no lograrán incidir en nada. Lo más inteligente que pueden hacer es, no hacer bembitas y mantenerse alineados en la corriente del Danilismo.

CONCLUSION

Una estrategia absurda del grupo de Lío-nel ha sido intentar crear una percepción ganadora atento a encuestas falsas (“Fake Polls”).

Esto de las “Fake Polls” es absurdo pues con la híper-comunicación de hoy día eso ya no es funcional. Sobre todo, cuando una de sus encuestadoras de confianza (NEWLINK) publica en fecha 29/08/19 en EL NUEVO DIARIO, que Leonel Fernández pierde 7 puntos en una semana y su contrincante más aventajado, Gonzalo Castillo, gana 9 puntos en la misma semana.

—Ver link: https://elnuevodiario.com.do/newlink-gonzalo-sube-nueve-puntos-y-leonel-baja-siete-en-una-semana/

La misma tendencia se repite en la más reciente encuesta, publicada en el mismo medio, de fecha 03/09/19, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://elnuevodiario.com.do/segun-encuesta-newlink-gonzalo-sigue-subiendo-y-leonel-baja/

El problema es que las elecciones no son el día de hoy. Perdiendo 7 puntos por semana, es decir 1 punto por día, según NewLink, ese paciente no tiene salvación. Esa hemorragia no la para ningún torniquete. Lo que demuestra que a ese ritmo la candidatura de Lío-nel no es sostenible. Y se verificará lo que todo el mundo ya sabe y que es la razón real por la cual lo dejaron pasar en la ultima reunión del comité político:

Leonel recibirá una derrota bochornosa.

