Esposa de cónsul canadiense en RD muere al caer de torre en DN

SANTO DOMINGO.- La esposa del cónsul de Canadá en República Dominicana murió este domingo luego de haberse caído de una torre en el Distrito Nacional.

Ángela Ortega, de aproximadamente 55 años, aparentemente padecía de trastornos mentales.

El fiscal Héctor Sánchez, quien supervisó el levantamiento del cuerpo, adelantó que aparentemente se trató de un suicidio.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la noche en la calle El Retiro, del sector Piantini, donde residía la víctima junto a su esposo y un hijo.

Sánchez no reveló el nombre del cónsul y esposo de la ahora occisa debido a que el caso aún está en investigación.

