ESPAÑA: Pide supervisen trabajo de funcionarios dominicanos en exterior

MADRID- Un reconocido promotor de la comunidad dominicana en España pidió al presidente Danilo Medina que envíe una comisión a supervisar el trabajo que realizan los representantes del gobierno dominicano en las diferentes localidades del exterior.

Becker Márquez Bautista opinó que en el caso específico de España estos últimos “están llevando a cabo un gobierno paralelo”, en momentos en que los dominicanos residentes en el exterior “necesitan políticas reales y el auxilio de su Gobierno”.

A su juicio, si las elecciones fueran hoy, el PLD las perdería en el exterior debido al mal comportamiento de algunos “actores principales, causantes de los males que afectan a la comunidad dominicana”.

La posición de Márquez Bautista está contenida en una carta pública que remitió al director de ALMOMENTO.NET, Saúl Pimentel, a propósito de un encuentro de líderes de la comunidad dominicana que este medio informativo patrocinó el sábado último junto a la Asociación Amo Dominicana, el cual tuvo lugar en la sede del Centro de Participación e Integración de inmigrantes (CEPI), de Tetuán,

El texto de la misma es el siguiente:

“Estimado Saúl Pimentel

Atendemos por este medio a su solicitud informativa, con la finalidad de edificarle sobre la verdadera problemática por la que atraviesa la comunidad dominicana en España, y que no deja de ser la misma de la de toda Europa.

Desde hace algunos meses un grupo de jóvenes decidimos organizar un evento con la finalidad de discutir la problemática de los dominicanos en el exterior, aglutinar ideas y promover un congreso con los actores principales que día tras días están en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos buscando ayudas para una gran mayoría de dominicanos afectados por la crisis económica en España.

Propusimos este congreso porque entendimos que era necesario que los jóvenes y entes sociales busquen soluciones en base a propuestas a las autoridades dominicanas, las cuales -quiero resaltar- se hacen de la vista gorda ante los casos de indigencia en que vive una gran parte del colectivo dominicano.

Hace poco un grupo de mujeres, preocupadas por una paisana con una enfermedad catastrófica, solicitó aportaciones a algunas autoridades. Una legisladora solo ofreció aportar algunos yogoures y galletas, lo que entendemos fue una burla, más que una vergüenza.

El 2 de febrero último se realizó un encuentro con la idea que ya ante le expusimos más arriba, pero el mismo no fue más que una burla a los dominicanos del exterior, ya que algunos de los participantes son los propios violadores de la Ley 41/08. Otros cobran sueldos elevados sin trabajar, como es el caso de ministros consejeros de la Embajada Dominicana en Madrid así como decenas de vicecónsules, y para completar: los nuevos funcionarios del INDEX, los cuales no tienen ni siquiera oficina donde operar, cobran altos salarios y no realizan ninguna labor, lo que significa que solo están cargando al erario público dominicano sin ningún rendimiento apreciable.

Es penoso que un evento que pudo ser el inicio de planes y programas a ejecutar a favor de la diáspora, se convirtiera en una peladura de dientes y palmaditas para lograr otros objetivos muy diferentes. ¿Acaso estuvo algún ente social de las diferentes comunidades autónomas españolas, o de Europa central?.

Los dominicanos necesitan políticas reales y el auxilio de su Gobierno. Por cierto, pedimos al señor presidente Danilo Medina que envíe a las diferentes comunidades una comisión que supervise a los funcionarios gubernamentales, los cuales están llevando a cabo un gobierno paralelo.

Si las elecciones fuesen hoy, el PLD la perdería en el exterior, por el mal comportamiento de algunos actores principales, causantes de los males que afectan a la comunidad dominicana.

Los dominicanos debemos aunar esfuerzos entre todos. Estoy seguro que juntos somos más!!”.

sp-am