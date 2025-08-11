Evacuan miles personas debido a enormes incendios en España

MADRID.- Miles de personas han sido evacuadas por los enormes incendios forestales que siguen asolando el norte de España, mientras el sur de Europa lucha contra una ola de calor que bate récords.

Varios incendios forestales han causado estragos en España, sobre todo en las regiones septentrionales, mientras las temperaturas récord siguen azotando el sur de Europa. Miles de personas han sido evacuadas de sus hogares en las zonas afectadas, mientras prosiguen los esfuerzos para extinguir las llamas.

La sequía y los fuertes vientos han dificultado la lucha contra el fuego. Las autoridades han cortado las carreteras de las ciudades y pueblos cercanos en un intento de contener la propagación de las llamas. En plena ola de calor, varios puntos preocupan a las autoridades. Entre ellos, los incendios declarados en la zona de Las Médulas y también varios en Galicia.

En la pequeña localidad zamorana de Molezuelas de Carballeda, personal de la Unidad Militar de Emergencias trabajó durante la noche del lunes para atajar las llamas. El fuego se propagaba rápidamente y había alcanzado una empresa agrícola, afectando a un invernadero y a varias dependencias.

EVACUACIONES EN CASTILLA Y LEON

Los habitantes del pueblo de Carucedo, en la provincia de Castilla y León, fueron evacuados durante el fin de semana cuando el fuego alcanzó las zonas residenciales del municipio. Según las autoridades, los vientos están contribuyendo a propagar las llamas y siguen constituyendo una grave amenaza.

Al menos seis incendios forestales han arrasado la provincia y los bomberos siguen trabajando en su extinción. La zona sigue en alerta máxima debido a que dos de esos incendios se encuentran a una distancia crítica de zonas habitadas. Según las autoridades, 30.000 personas han sido evacuadas del pequeño pueblo de Yeres mientras el fuego sigue acercándose.

El frente más peligroso del incendio declarado en la localidad leonesa de Yeres y que afecta al paraje protegido de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, ha podido ser contenido esta noche.

3 KILOMETROS DE TREN AFECTADOS

Cerca de 3 kilómetros del tramo ferroviario entre Ávila y El Escorial están afectados por las consecuencias del incendio que se declaró en la tarde del pasado viernes en el municipio abulense de San Bartolomé de Pinares y posteriormente se trasladó hasta el vecino de Las Navas del Marqués, cerca de la Comunidad de Madrid.

Además, un incendio obligó a desalojar un camping en El Vendrell, en Tarragona: el fuego se habría originado por un posible fallo eléctrico. Unas 1.800 personas tuvieron que ser desalojadas de sus alojamientos.