ESPAÑA: Embajada reconoce a 10 estudiantes dominicanos

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MADRID.- La embajada de la República Dominicana en España entregó el Premio al Mérito Escolar a 10 destacados estudiantes de nacionalidad u origen dominicano.

El embajador Tony Raful explicó que el reconocimiento va más allá de lo académico. “Hoy no estamos aquí únicamente para reconocer excelentes expedientes académicos. Estamos aquí para celebrar historias de perseverancia”, dijo.

Raful destacó el rol de los jóvenes como nexo entre ambos países: “Cada uno de ustedes se convierte, desde ahora, en un puente entre dos naciones que comparten una historia, una lengua, profundos vínculos humanos y una relación cada vez más estrecha”.

Como parte del premio, los galardonados realizarán un viaje educativo y cultural de una semana a la República Dominicana. Visitarán las principales instituciones del Estado, museos y espacios culturales para fortalecer sus vínculos con el país, su historia y su vida institucional.

Los estudiantes reconocidos son Claudia Michelle López Montero, Diego Agramonte Ramírez, Alicia Soriano Marte, Alicia Pineda Pineda, Marina Carrasco Delgado, Nashla Teresa Gerónimo González, Gabriel Iván Pérez Acosta, Antonella Feliz Balby, Camila Sophia Rodríguez Disla y Chayra Bautista Sánchez.

El jurado otorgó menciones especiales a Karen Cristina Gerardo Nova y María del Carmen Rivera Vargas por su sobresaliente desempeño académico y los valores demostrados en su trayectoria educativa.

La ceremonia contó con la presencia de la embajadora ante ONU Turismo, Anabel Bueno Santana; el cónsul general en Madrid, José Ernesto Piantini; la cónsul en Valencia, Gloria Guevara; el director general de Banreservas en Madrid, Javier Armenteros; la directora del Index, Dania Morillo; miembros del cuerpo diplomático, jurado, docentes, familiares y estudiantes.

El Premio al Mérito Escolar fue instituido por la Embajada en 2008 para promover la integración de los estudiantes dominicanos en el sistema educativo español y reforzar sus lazos con la República Dominicana. Tras dieciséis ediciones, se ha consolidado como una de las iniciativas más emblemáticas de la misión diplomática en favor de la comunidad dominicana en España.