ESPAÑA: Mujer dominicana es primera víctima de 2019 de violencia género

El hombre, de 29 años, ya ha sido detenido. No tenía antecedentes por violencia machista y no constaban denuncias previas de la víctima contra el arrestado. El de este jueves es el primer caso de violencia machista en 2019 en España.

El servicio de emergencias 112 del Ejecutivo regional recibió a las 4.05 de esta madrugada un aviso. Efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil se presentaron en la vivienda, situada en la plaza Rosario Ochandiano de la localidad cántabra, y comprobaron la víctima, R. A. C. S., presentaba heridas de arma blanca en el tórax y no respondía. Los sanitarios del 061 que se desplazaron hasta allí no pudieron reanimar a la mujer.

Cuando la Guardia Civil inició la búsqueda de T. S. M. R., la pareja de la víctima y presunto autor de las puñaladas, este se entregó en las dependencias de la Policía Local de Laredo. Allí permanece ahora custodiado por agentes de la Guardia Civil.

El hombre, procedente de Ecuador, no tenía antecedentes por violencia machista. La víctima, de nacionalidad dominicana, tampoco había presentado denuncias contra el arrestado, según han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria, cuyo responsable, Pablo Zuloaga, se ha desplazado hasta Laredo.

Convocan a concentración de protesta

El Ayuntamiento de la localidad cántabra ha convocado a las 12.00 una concentración de repulsa y condena por la muerte. Según ha informado en nota de prensa la Delegación del Gobierno en Cantabria, la concentración se va a desarrollar en el Consistorio. A la protesta asistirán el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y el delegado del Gobierno.