ESPAÑA: Detienen joven intentó agredir dominicano

ESPAÑA.- Una nueva reyerta entre jóvenes dominicanos ha colmado la paciencia de los vecinos de la calle Leoncio Suárez, en el barrio de El Llano.

La Policía Local de Gijón tuvo que intervenir para disolver una disputa con varias personas implicadas. Las intervenciones policiales en esta zona comienzan a ser una constante casi cada fin de semana.

La de la madrugada del sábado se saldó con la detención de un joven de 24 años, armado con un machete. Fueron varios vecinos los que alertaron a la Policía de la gravedad de la discusión, que comenzó en el bar en el que alternan de manera habitual.

El joven detenido habría intentado apuñalar a otro joven implicado en la pelea. Antes de intentar hacer uso de ella, varios testigos aseguran que esgrimió en varias ocasiones el arma blanca que portaba.

Las continuas peleas atemorizan al barrio. Una vecina sostiene, incluso, que «de noche no me atrevo a sacar el perro porque siempre hay movidas en esta zona y casi siempre son los mismos». No quiere desvelar su nombre por posibles represalias, pero explica que el mal ambiente comienza siempre la tarde de los viernes. «No es que esté harta de que haya peleas, que también, es que tengo miedo a pasar por mi calle», relata a EL COMERCIO. «Estudio por las noches y de verdad que es una barbaridad el mal ambiente que hay. Escucho cosas que dan miedo solo oírlas», asegura otra vecina de la misma zona.

Uno de los últimos altercados en esta calle se produjo hace unas semanas, cuando un joven pateó al menos una docena de retrovisores de los vehículos que estaban aparcados junto al bar. La Policía Local se desplazó hasta el lugar para intentar identificar al individuo, pero no tuvo éxito.

Infarto en plena calle

Es precisamente en la calle Leoncio Suárez donde, el pasado 26 de diciembre, la rápida intervención del agente de la Policía Local, Gilberto González, fue determinante para salvar la vida de un vecino que había sufrido una parada cardiaca en plena calle. Según explicaron los vecinos a este periódico, el hombre, octogenario, se desplomó mientras caminaba. Fue entonces cuando González comenzó a realizarle tareas de reanimación hasta la llegada de los sanitarios.