ESPAÑA: Comienza juicio contra 4 habrían asesinado a joven de RD

El supuesto autor material del disparo a su llegada a la audiencia

MADRID, España.- Cuatro acusados de dar muerte a un joven dominicano en febrero del año 2020 sostienen que la muerte éste fue un accidente y piden que se considere el caso un homicidio imprudente.

Los sospechosos, que se enfrentan a 14 años de prisión por homicidio y tenencia ilícita de armas, atribuyen a la víctima la comisión de un robo en casa de uno de ellos y en un ajuste de cuentas se cobraron su vida presuntamente, tras llevarlo a un paraje abandonado en Villarente y propinarle dos disparos, según la versión de la fiscal citada por el Diario de León.

Las defensas ofrecen descripciones correlativas de los hechos bien diferentes.

Un jurado compuesto por seis hombres y tres mujeres integran el Jurado Popular que dictaminará si los sospechosos, Erasmo, Amaurys, Hoover y Jonatan son considerados culpables o no culpables.

En caso de que se determine que procede condenarlos, el magistrado presidente determinará la cuantía de la pena.

El presidente de la sala ha explicado al jurado el funcionamiento de la vista y las normas que seguirán su desarrollo.

La fiscal trató de convencer de que el sentido común será la mejor herramienta para alcanzar una convicción. «El fiscal no es el malo de la película», les ha dicho a los miembros del jurado. «Solo velamos por los intereses de la sociedad y que se cumpla la ley con justicia y para eso es necesario que haya pruebas».

Según la fiscal, el principal sospechoso alegaba que su madre le relató que había sido víctima del robo de una cantidad importante de dinero en su casa y que solamente el fallecido sabía de la existencia de ese dinero y dónde estaba escondido en la vivienda de su madre.

Así que encargó a sus amigos que le acompañaran para tratar de esclarecer lo ocurrido, si bien la víctima negó haber sido el autor del robo ni saber detalle alguno de lo que había sucedido.

En un momento de la discusión, y sin que ninguna de las personas que le acompañaban en el coche en ese momento pudieran hacer nada, sacó la pistola y le disparó dos veces para acabar con su vida.

Después conminó a sus compañeros de regreso a que no comentaran nada de lo que habían visto, bajo la amenaza de que pudieran pagar las consecuencias de una delación.

La defensa de Hoover mantiene que simplemente era el conductor de Erasmo y que no tuvo participación en el plan. «Trató de huir y no le dejaron», aseguró su letrada, que sostiene que la propia Guardia Civil refleja en una de sus versiones que no tuvo participación.

El defensor de Erasmo, el supuesto autor material de los disparos, ha lamentado su desventaja: «Valoren los hechos», ha dicho al jurado. «Hay una gran tragedia, la muerte de Dawry. Pero después de la vida hay que defender la libertad y mi papel es evitar una segunda tragedia, porque Erasmo no tenía intención de matar. A veces las cosas no son como parecen. Vamos a demostrar que Erasmo no apretó el gatillo para matar».

El abogado que defiende de forma conjunta a Amaurys y Jonatan sostiene que no había ningún plan «y fueron llevados a la fuerza, les apuntaron con la pistola también a ellos, no tenían otra opción». Recuerda que en el auto de libertad provisional de los dos sospechosos se rechaza que participaran para colaborar en la muerte de la víctima. «Quedaos aquí y como digáis algo, os mato», asegura su defensor que les dijo Erasmo. «Eso se llama miedo insuperable».

Erasmo ha sido el primero en iniciar el turno de interrogatorios. «Trabajaba por mi cuenta con los bitcoins y en algún momento puntual traficaba con cocaína». Conocía a Dawry «desde que llegué a España, porque venía del mismo país que yo»,

El 25 de febrero de 2020 estaba con Hoover en casa. «Entraron dos personas a robar a mi madre. No sé quiénes eran pero sabían dónde estaba todo porque fueron directos a la caja fuerte. Se llevaron cerca de 3.000 euros y aparatos electrónicos». Sospechó da Dawry «porque era el único que sabía lo que yo tenia y dónde lo tenía». Pero no lo denunció «porque seguro que no lo iba a reconocer y porque no tenía algunos datos necesarios».

Introdujo una novedad en su relato: «Tenía ese dinero porque me lo habían prestado». La fiscal le hizo ver que tras tres declaraciones, es ahora cuando aporta una nueva versión. «Esta es la verdad».

«Quedé con Dawry para intimidarle», explicó Erasmo ante la Audiencia, sin dar una explicación convincente del motivo por el que citó a los otros tres sospechosos. «Era porque me habían prestado ellos el dinero», dijo. La fiscal insistió en que la versión es nueva. «Por desesperación, tomé esta decisión de ir a buscar a Dawry. Quería intimidarle, nadad más. Asustarlo un poco para que hablara y darle un escarmiento».

Justificó la elección de un paraje apartado de Villavente para mantener la conversación «porque quería impresionarle» pero no supo explicar por qué llevaba un arma: «Yo no llevaba la pistola, no sé por qué dicen eso los otros. Yo no llevaba pistola». La Guardia Civil encontró signos de haber realizado disparos en las paredes de su domicilio.

«No dije en ningún momento ‘Hay que finiquitarle’ ni di la orden a Hoover de que revisara a Dawry. Tampoco es verdad que levantara mi ropa para enseñarle que llevaba un arma», explicó. «El arma se disparó sola, yo no apreté el gatillo. Estábamos forcejeando», dijo.

No es cierto tampoco que el grupo se fuera de la zona y que volvieran más tarde para llevarse la cartera de Dawry: «No sé por qué ahora los demás dicen eso. Es mentira. Yo tampoco hice desaparecer la pistola», manifestó. Tampoco reconoció haber encañonado a los demás investigados: «No tiene sentido, no tenía por qué amenazarlos».

Si todo se trató de un mero accidente, según la fiscal hubiera sido lógico llamar al 112: «Es que ya no se movía, le dimos por muerto».