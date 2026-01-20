ESPAÑA: Aumentan a 41 los muertos en accidente de trenes
MADRID, 20 de enero.- El número de muertos en el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, en Córdoba, se ha elevado a 41. El último cuerpo se ha encontrado este martes al retirar uno de los vagones del Iryo accidentado en primer lugar, según ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en Las mañanas de RNE.
Puente ha pedido esperar a la investigación, que se encuentra en una fase «muy inicial», antes de sacar conclusiones sobre lo ocurrido. «Todo lo que se está haciendo hasta ahora es especular», ha insistido el ministro, que ha reiterado que el equipo científico debe determinar si las «roturas de carril» encontradas en las vías son «la causa del accidente o una consecuencia del descarrilamiento».
De momento, en la zona de la tragedia, continúan las identificaciones y los trabajos para retirar los trenes descarrilados. No obstante, la Guardia Civil ha pedido retener en el lugar el coche seis de Iryo, el que descarriló, puesto que todavía no se ha examinado y puede arrojar luz sobre las causas del siniestro.
«La complejidad mayor estriba en asentar las grúas, que son de 300 toneladas (…) La zona donde está el tren Alvia es muy, muy escarpada», ha explicado Puente sobre las labores allí.
39 personas siguen hospitalizadas, 13 en la UCI
Además de los 41 fallecidos, 122 personas resultaron heridas en el accidente, de las que 39 personas continúan ingresadas en el hospital, 35 adultos y cuatro niños. Entre ellos, 13 pacientes, todos mayores de edad, permanecen en la unidad de cuidados intensivos (UCI), según ha detallado la Junta de Andalucía en su último reporte.El pasado domingo, un tren de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló a las 19:40 horas con 317 personas a bordo. Invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un Alvia de Renfe con unos 184 pasajeros que había partido desde Madrid y se dirigía a Huelva.
Se investiga todavía las roturas de raíl
RTVE ha tenido acceso a una fotografía, que muestra una de las brechas en los raíles que se investigan tras el accidente ferroviario.
Start now generating extra home based cash by doing very easy and simple job from home. Last month i have earned $19753 from this job in my part time. This job is just awesome and its earning are greater than 9 to 5 office job. Join this right now by follow instructions here….,.,.
Here is I started_______ EarnApp1.Com
I get paid over (90$ to 500$ / hour ) working from home with 2 kids at home. I never thought I would be able to do it but my best friend earns over $22000 a month doing this and she convinced me to try. it was all true and has totally changed my life… This is what I do, check it out by Visiting Following web….
.
Here is I started____________ 𝐖𝐰𝐰.𝐂𝐚𝐬𝐡𝟓𝟒.𝐂𝐨𝐦
Eso fue un fatal descuido. Porque existían reportes y quejas de que ese tren tenía problemas en controles de velocidad y nunca prestaron atención . Mire ahora, gente inocente por culpa de la indiferencia y mal manejo de las autoridades ! Aquì me recuerda el triste caso del JetSet. Sabian que el techo estaba colapsando pero ni caso hicieron . Ahora quien paga por esos inocentes y sus hijos huerfanos ??
COMO DIRÍA UN OPOSITOR VENEZOLANO: ¡FALTA DE MANTENIMIENTO¡
…Y MÁS CUANDO LOS TRABAJOS SON A MEDIAS . Y LO DIGO PORQUE ESE MONTICULO ELEVADO A 4 METROS(TERRAPLÉN ) , EN EL CENTRO DE LA VÍA , FUE UNA MALA DECISION , YA QUE LOS DESAGÜES PLUVIALES DESDE LAS MONTAÑAS ALEDAÑAS Y LOS MOVIMIENTOS CONSTANTES DE LOS PESADOS TRENES 🚆,HICIERON DE LA SUYA . LO QUE PROCEDÍA HACER AHÍ ERA UN CUERPO EN HORMIGÓN ARMADO , EN FORMA DE BATEA DOBLE , ES DECIR EN FORMA DE DOBLE V ( W ) , CON LOS VÉRTICES APLANADOS , PARA QUE EL TREN CORRA POR LO ALTO DE LA PARTE… Leer mas »
Y QUE RARO QUE EL ACCIDENTE FUE EN UNA RECTA , Y EN TERRITORIO CORDOBÉS 🕋🕌…….. ……… ……….
Descripción de ADAMUZ . El nombre actual del municipio proviene del vocablo árabe “Damus” que significa “cueva”, “cisterna”, “rincón”.
Historia de Adamuz o’ Alamuz . editar. Las primeras huellas humanas dentro del término de Adamuz se expanden por distintas cuevas con yacimientos arqueológicos, los de la Cueva del Cañaveralejo, restos humanos y de cerámica pertenecientes al final del v milenio a. C. Durante el período de la Hispania Romana, Adamuz perteneció al término de Sacilis Marcillus, actual Alcurrucen, término de Pedro Abad, según se puede deducir por las inscripciones romanas aparecidas. Existen sobre los períodos visigodo y árabe, a este último se debe su nombre: Adamuz o Alamuz. Debió ser este lugar de posada y descanso al pasar por… Leer mas »
PARA MI HUBIERON TRES FACTORES QUE PUDIERON INCIDIR EN ESTE FATAL “ACCIDENTE” FERROVIARIO . 1ro)- AL SER UN CHOQUE DE TRENES Y MORIR TANTA GENTE 🚆 , PUES TIENDE A RECORDAR LOS ATENTADOS TERRORISTA DEL 🇪🇸11M EN MADRID: POSIBLE ATENTADO . 2do)- LA MISTICIDAD DEL LUGAR , DONDE PODRIAN SUCEDER FENÓMENOS SOBRENATURALES , TANTO BUENOS COMO MALOS . 3ro)- LA SOLUCIÓN ESCOGIDA , POR LOS INGENIEROS , PARA SALVAR LA MONTAÑA DONDE PRECISAMENTE TUVO LUGAR EL HORRENDO ACCIDENTE , YA QUE ,DESPUÉS DE EXCAVAR LA MONTAÑA , ELEVARON UN TERRAPLÉN A UNOS 4 METROS 🚊, LO QUE PROVOCA UN MICROCLIMA… Leer mas »
Un factor es un elemento o causa que contribuye a un resultado, pero su significado varía: en matemáticas, son los números que se multiplican para dar un producto (como 2 y 3 son factores de 6), mientras que en sentido general, es cualquier agente, componente o circunstancia que influye en algo, como los factores que causan una crisis económica o los factores de producción (tierra, trabajo, capital).
PORQUE NO PONEN CINTURON DE SEGURIDAD EN LOS TRENES COMO EN LOS VEHÍCULOS, QUE LAMENTABLE, GENTE QUE VA A TRABAJAR Y TERMINA PERDIENDO SU VIDA
POR LA MOVILIDAD DE ANIMALES TERRESTRES EXISTENTES EN TODAS LAS CIUDADES POR DONDE TRANSITAN LOS TRENES , POR LO MENOS AQUÍ EN MIAMI ,FL , ABUNDAN , AUNQUE LOS ANIMALES SON TAN TIGUERES QUE HAN HABIDO MÁS ACCIDENTES FATALES , CAUSADOS POR TRENES , ENTRE HUMANOS QUE ENTRE ESOS ANIMALES . 🙃😟
PERDÓN , ENIGMA , ENTENDÍ QUE HABLABAS DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD O’ VALLAS A AMBOS LADOS POR DONDE TRANSITAN LOS TRENES. ☺️☺️☺️…NO LEÍ BIEN TU MENSAJE , SOLO VI EL INICIO , __ EXCÚSAME …!!!
Y VI TU COMENTARIO , DE SUAPETON , CUANDO ESTABA ESCRIBIENDO MI COMENTARIO QUE ESTÁ , PRECISAMENTE, ARRIBA DEL TUYO, YA QUE TU LO HABÍAS ESCRITO 3 HORAS ANTES .
en verdad eso da mucha pena, porque te compra un ticket de tremp, a lo mejor para ir donde la familia, y luego por algún fallo pierde tu vida, y el dolor que le queda para siempre a la familia. mi mas sentido pesame con todas esas familia que han perdido sus seres queridos.
Que pena y tristeza tantas perdidas humanas. Solidaridad con todas las familias que han perdido familiares.