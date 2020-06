Espaillat y partidos RD llaman a votar por Ydanis Rodríguez en primarias NY

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat y los principales partidos políticos de la República Dominicana urgieron a los dominicanos nacionalizados estadounidenses y sus hijos a que voten por Ydanis Rodríguez en las elecciones primarias del Partido Demócrata en Nueva York, pautadas para el martes 23 de junio.

Espaillat dijo que Rodríguez, quien aspira a congresista por el Distrito 15, en El Bronx, es un verdadero defensor de los dominicanos, de la clase trabajadora y de los inmigrantes que residen en esta ciudad”.

“Con mi elección los dominicanos hicimos historia. Ahora tenemos la oportunidad de seguir haciendo historia votando por Ydanis para llevarlo al Congreso y que se convierta en el segundo congresista que represente a los dominicanos en la Casa de las Leyes de esta gran nación”, declaró.

Manifestó que “Ydanis lleva 40 años de servicio a la comunidad, es un verdadero líder y siempre ha estado del lado correcto, ayudando a los más necesitados, especialmente a las familias trabajadoras y a los inmigrantes, por lo que debemos respaldarlo para que gane la nominación en el Partido Demócrata y luego para que ocupe una curul en el Congreso, donde estoy seguro que nos representará con honor, como lo ha hecho siempre en el Concejo Municipal”.

Partidos

Entre las organizaciones y dirigentes políticos que han llamado a votar por Rodríguez figuran los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno, Alianza País, Reformista Social Cristiano, Fuerza del Pueblo y el aspirante presidencial Ramfis Domínguez Trujillo.

El PRM y su candidato presidencial, Luis Abinader, destacaron que Rodríguez y Espaillat “han tenido una activa participación en la lucha contra la pandemia de coronavirus en Nueva York”.

“Espaillat y Rodríguez también se distinguieron en la firme defensa para que los dominicanos del exterior pudieran ejercer su derecho al voto en las elecciones del próximo 5 de julio”, agregaron.

Encabeza intención del voto

Rodríguez encabeza el más reciente sondeo de la encuestadora “Ethnic Marketing Solutions con 17.95% de la intención del voto, frente a 16.6% del reverendo y también concejal Rubén Díaz.

Asegura tiene mayoría

Rodríguez recordó que cuando anunció que correría por el cargo “me decían que no iba a ganar porque mi gente no vota. Lo que no saben es que mi gente en ese distrito, dicho sea de paso, uno de los más pobres de todo Estados Unidos, no son solamente los dominicanos, sino también los garífunas, los inmigrantes africanos de Mali y Nigeria, los mexicanos, afroamericanos y asiáticos”.

“Soy un verdadero defensor de mi gente, y no como nuestros adversarios, que vienen a defender a alguien como Donald Trump, que tanto daño está haciéndonos”, agregó.

Reiteró que “el apoyo que tengo es el de cada bloque, el de los dueños de pequeños negocios. No recibo dinero de caseros que aparecen en listas de los peores. Yo me he concentrado en trabajar con cada ser humano, con el apoyo de dirigentes de partidos dominicanos de poder y oposición”.